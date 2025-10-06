CEU San Pablo, sobre la tramitación exprés: "No hemos recibido trato de favor ni información privilegiada"

La Universidad CEU San Pablo ha negado hoy lunes haber recibido ningún trato de favor por parte del Govern ni disponer de información privilegiada para sacar adelante su proyecto de universidad privada en Mallorca. La institución responde así a las acusaciones lanzadas desde el PSOE, que ha cuestionado la rápidez con la que están solventando trámites urbanísticos y administrativos para esta institución privada que quiere ofrecer en la isla seis títulos universitarios: Medicina (su gran apuesta y grado con el que quieren arrancar "lo antes posible"), Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Farmacia y Odontología.

El pasado 25 de septiembre, el Consell de Govern aprobó la recalificación de los terrenos del antiguo Riskal (comprado por CEU San Pablo para ubicar ahí su campus de Palma) para uso educativo, apenas nueve días después de iniciarse el procedimiento. Esta modificación urbanística se amparó en el decreto que quería acelerar y favorecer los trámites de determinados proyectos declarados como de especial interés estratégico (PEIE). El Govern de Marga Prohens (PP) quería incluir en este decreto el proyecto del CEU, aunque la norma decayó el pasado martes al ser rechazada por Vox en el Parlament. El diputado socialista Carles Bona, en conversación con este diario, ha expresado sus dudas sobre hasta qué punto se sostiene legalmente que se recalificaran suelos apoyándose en una categoría (PEIE) sustentada en una normativa que finalmente no ha prosperado.

Hoy fuentes oficiales de CEU San Pablo han defendido haberse “ajustado en todo momento a la normativa vigente y a los hitos que marcan las propias Administraciones”. La institución subraya que los plazos “no los decide el CEU” y que toda la documentación “se ha presentado por los cauces oficiales y está a disposición de las autoridades desde el inicio”. Sobre la polémica declaración de PEIE, el centro argumenta que “no elimina trámites ni controles, ni supone atajos frente a los procedimientos habituales”, sino que se trata de un reconocimiento de interés público que permite priorizar y coordinar expedientes. La universidad justifica su petición en el déficit de profesionales sanitarios en Baleares y en la baja tasa de escolarización universitaria, y recalca su compromiso de ofrecer becas y reforzar la oferta biosanitaria.

En relación con las críticas socialistas por la supuesta connivencia con el Govern, el CEU insiste: “No hemos recibido trato de favor ni hemos dispuesto de información privilegiada. Toda la relación con la Administración se ha realizado por canales oficiales, con documentación registrada y trazabilidad completa”.

El centro prevé poder iniciar su actividad en el curso 2026/2027 si se completan los trámites administrativos y técnicos a tiempo. Mientras tanto, y si fuera necesario, la institución ha asegurado que no descarta comenzar la enseñanza en un espacio provisional antes de trasladarse al edificio del antiguo Riskal, cuya remodelación está presupuestada en 40 millones de euros.

Trámites acelerados

Respecto a este proyecto, cabe recordar que ya hubo cierta sorpresa por la celeridad del Govern cuando se autorizó la adscripción de CEU San Pablo al Centro Universitario Beato Luis Belda (centro con sede en Palma creado ad hoc por la institución académica para poder desembarcar en la isla). El Consell de Govern autorizó la petición de adscripción el pasado 9 de mayo. Aunque la institución aseguró que llevaba un año y medio tras el proyecto, el proceso de trámites formales con el Govern se resolvió en cuestión de semanas. La solicitud no entró formalmente en la conselleria de Educación hasta el 25 de marzo. El 1 de mayo (día festivo) la Universidad San Pablo CEU (Fundación San Pablo CEU) y el Centro Universitario Beato Luis Belda (Fundación CEU Luis Belda) firmaron el convenio que regula la adscripción con el fin de impartir seis títulos universitarios. El día siguiente, día 2 de mayo, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francisca Ramis, autorizaba a calificar, reconocer e inscribir a la entidad Fundación CEU Luis Belda en el Registro Único de Fundaciones de Balears.

La sede de esta fundación está en un edificio de la calle del Calçat, en el polígono Son Valentí, en el que también tiene departamentos la conselleria de Salud y el grupo Juaneda (con quien ya han anunciado un convenio para las prácticas). Salud alquiló una planta en este edificio (antigua sede de Thomas Cook) durante la pandemia para tramitar cuestiones relacionadas con la covid y, finiquitada la crisis sanitaria, ha prorrogado el alquiler.

Edificio del polígono Son Valentí donde está registrada la sede de la Fundación CEU Luis Belda. En otra planta hay dependencias de Salud y en otra, del grupo Juaneda. / B. Ramon

Tres días después, el 5 de mayo, los técnicos de la Secretaría Autonómica de Desarrollo Educativo que dirige Mateu Suñer emitieron un informe favorable "condicionado relativo al cumplimiento de los requisitos relativos a los espacios docentes" exigidos por los anexos del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, para impartir los citados títulos. Ese mismo día el director general de Presupuestos y Financiación, Bartomeu Alcover, firmó el informe de viabilidad económica y financiera del Centro Universitario Beato Luis Belda. Cuatro día después el Consell de Govern autorizó su adscripción. Y el martes siguiente la presidenta Marga Prohens defendió el proyecto al estar ligado a una universidad de "prestigio" y responder a una elevada demanda de estos títulos (que ya se ofertan en Baleares). Ahora al CEU San Pablo aún le queda pasar toda una serie de trámites de autorización con organismos estatales.

Al margen: otra facultad privada de Enfermería en el horizonte

La adscripción a un centro universitario es una vía que utilizan las universidades privadas para poder desplegarse en un territorio. Hasta ahora, para abrir un centro adscrito bastaba tener la bendición del gobierno autonómico en cuestión, pero se espera que esta semana entre en vigor una modificación del decreto de universidades que fijará que para abrir un centro adscrito habrá que aprobar un informe técnico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (que después deberán ratificar los gobiernos autonómicos). En este contexto, llama la atención que justo la semana pasada el Consell de Govern aprobará una nueva adscripción: la del Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca a la Universidad Antonio de Nebrija, para que pueda impartir el grado de Enfermería.

Así, en el horizonte de Baleares se perfilan cuatro facultades de Enfermería: las dos existentes hoy día (la UIB, pública; CESAG, privada); la que quiere sacar adelante el CEU San Pablo y, ahora, la de Nebrija.

Al anunciar la autorización, el Govern quiso reflejar en el comunicado informativo que este grado es uno de los más demandados en el sistema universitario balear y con gran necesidad de profesionales en Baleares. También recordó que aún queda camino a este proyecto ya, al margen de autorizar la adscripción, para poner en marcha el centro y ofrecer la titulación es necesario que la agencia de calidad correspondiente emita informes favorables sobre el plan de estudios; que el Consejo de Universidades verifique el título y que la Comunidad Autónoma lo apruebe definitivamente. Además, será preciso un informe favorable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021. La docencia no podrá comenzar hasta que el Consejo de Ministros declare oficiales los estudios y estos se inscriban en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). El plazo máximo para solicitar la autorización de funcionamiento del centro expira el 31 de mayo de 2027.

ADEMA sigue esperando

ADEMA, que hace casi dos años que impulsa un proyecto de universidad privada, sigue esperando que el Govern se pronuncie. Cabe recordar, que ADEMA (que ha ido adquiriendo diferentes sedes, tiene tres campus en la isla y quiere ofertar Arquitectura, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Medicina, Biomedicina, Logoterapia, Ingeniería de Datos, Diseño y Sociología) quiso constituirse en universidad privada independiente (UMAC), pero se topó con la ofensiva el Gobierno de Pedro Sánchez a las iniciativas universidades privadas y ha estado más de un año y medio esperando un veredicto que se resolvió (con varios cuestionamientos al proyecto) hace unas semanas, devolviendo la pelota de nuevo al Govern autonómico. Mientras esperaban esta vía, en julio ADEMA puso en marcha otra: la adscripción, en su caso a la Universidad Isabel I. La conselleria de Educación aún no ha respondido a su petición de autorización.