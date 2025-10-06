Los baños de los juzgados de Vía Alemania de Palma, inoperativos por una avería

Los baños de la sede judicial de Vía Alemania, en Palma, han quedado inoperativos esta mañana debido a una avería. Desde hace unos meses, los servicios de un ala del edificio están siendo reformados totalmente. Como consecuencia de las obras, se pueden utilizar los que están ubicados en el otro lado, pero hoy también se han visto afectados por esta incidencia.

Hoy a primeras horas de la mañana se ha detectado una gran fuga de agua desde los servicios del tercer piso y se han producido filtraciones hacia las plantas inferiores.

Varios pasillos han quedado encharcados, por lo que el personal del servicio de limpieza ha estado trabajando varias horas para recoger el agua acumulada con fregonas y cubos.

Esta avería ha provocado que todos los baños quedaran inoperativos, salvo los que están situados en el sótano, donde se encuentra el juzgado de guardia, y los que están en la cuarta planta, donde se ubican dos juzgados de violencia sobre la mujer.

Varias quejas

Este hecho ha causado malestar y varias quejas de funcionarios y usuarios del edificio público, cuyas instalaciones están obsoletas y continuamente hay problemas con el aire acondicionado, el sistema informático o los ascensores. Desde hace unos meses se están llevando a cabo obras de reforma en los servicios y se están instalando también unas puertas metálicas de seguridad en los pasillos. Otras sedes judiciales de Mallorca se han tenido que adaptar a la nueva Ley de Eficiencia, que supone la creación de los tribunales de instancia y la unificación de la oficina judicial.

En marzo de este año se tuvo conocimiento de que el Ministerio de Justicia ya formalizó la compra de unos terrenos, cerca del hipódromo de Son Pardo, para construir una nueva sede de los juzgados de Palma. El Ministerio adquirió dos parcelas por 3,6 millones de euros, que en un futuro acogerán las secciones de lo civil, lo social, de menores, mercantil y contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, la Fiscalía de la Islas Baleares, el Instituto de Medicina Legal y el Registro Civil.