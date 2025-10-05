Así acaba la semana en que Mallorca ha estado a punto de reconquistar los Santos Lugares en yate. Hemos sobrevivido además al huracán Gabrielle, posible abreviatura de Gabriellesenne. Sobre todo, quedó confirmado el pánico que inspiramos a los carniceros, porque Benjamin Netanyahu no se atreve a sobrevolar Mallorca en sus viajes a Estados Unidos camino de Naciones Unidas o de la Casa Blanca el pasado lunes. Y eso que no se encontraba en la isla Lucía Muñoz, que por sí sola justificaría el amilanamiento.

Un envidioso concluirá que Netanyahu sobrevalora Mallorca al no sobrevolarla, aquí nos centraremos en demostrar que el primer ministro no esquivó los países europeos ni las islas mediterráneas, solo Balears. Repasando la trayectoria del ‘Wing of Zion’, el Boeing-767 que anota en su fuselaje ‘Estado de Israel’, tras despegar de Tel Aviv con el masacrador atraviesa sin problemas la Grecia continental y las islas del Egeo, también pasa por encima de Sicilia o Cerdeña. Y en este momento, lleva a cabo un viraje sorprendente para evitar cuidadosamente el cielo mallorquín.

En la imagen que hoy nos ilustra, se observa al ‘Wing of Zion’ en las cercanías del aeropuerto Ben Gurion. Los expertos geopolíticos prosanchistas destacan que Netanyahu no teme a Mallorca, sino a la España que podría detenerlo por la orden de la Corte Penal Internacional. Falso. Italia y Grecia también firmaron el Tratado de Roma que dio lugar a la estéril CPI, y el primer ministro israelí sobrevoló ambas geografías con naturalidad. También se ha destacado que el verdugo de Gaza teme en especial a Sánchez y Macron. Falso de nuevo, porque Francia extendió garantías diplomáticas a Israel de que el avión estatal podía sobrevolar sin riesgo alguno el territorio galo camino de Estados Unidos, tanto para abroncar a la ONU como para ser abroncado por Trump. Y desde luego que Madrid tampoco hubiera intervenido.

Repasen por tanto la ruta seguida y comprobarán que la obsesión de Netanyahu consistía en evitar los cielos mallorquines sobrecargados, sin ofrecer razonamiento alguno para un comportamiento tan singular. Además, la decisión de orillar a Balears se tradujo en un alargamiento del viaje en casi una hora. Solo cabe desear que cunda el respetuoso ejemplo y nos dejen en paz.

Mallorca vuelve a brillar a escala internacional, ahora por la exclusión deliberada en la ruta de Netanyahu, pero el orgullo se hunde en la deprimente política local. Lluís Apesteguia debería genuflexionar con cierto disimulo, y no celebrar cada actuación de Marga Prohens para que el PP le libre del escándalo de los sobresueldos pagados en su ayuntamiento de Deià. En cuanto a sus ahora socios de Vox, han de reclamar la exclusiva del Crucero Baleares (Crucero Balears para la gloriosa izquierda resignificadora). La rehabilitada calle madrileña ‘Crucero Baleares’ se complica ahora con el instituto gallego ‘Cruceiro Baleares’. Es una vergüenza que comunidades ajenas se aprovechen del tirón innegable del archipiélago, además de tratarse de otra causa en la que pueden converger PP, Vox y Més con naturalidad.

La muerte en un breve lapso de Gabriel Escarrer Juliá y de su esposa Ana María Jaume ha disparado el rompecabezas sucesorio. Entre los seis hijos, gana intensidad el papel de la pediatra Bárbara Escarrer, de inteligencia tan notable como su preparación y cada vez más interesada por la gestión hotelera. La continuidad del imperio marca además la entrada en juego de la tercera generación. ¿Cuántos nietos dejó el Rey Sol? Veinte, una cifra redonda con notable impacto en el futuro de Meliá.

Sa Nostra y la Audiencia de Palma se parecen en su situación irremediable, y en los ataques que recibimos de la casta funcionarial de ambas instituciones cuando denunciamos el caos, hasta que acabaron llamando a este diario en demanda de auxilio. Y es que ambas acabarán igual. Mientras tanto, miles de personas me paran por la calle para preguntarme:

-¿Qué fotografía has preferido no publicar por motivos éticos y estéticos, «en la imagen que hoy no nos ilustra»?

-Este verano, la imagen que no nos ilustra más espectacular muestra a la alcaldesa de Felanitx practicando el pádel surf o cómo se llame ese deporte de vagos, en bikini. Y conste para evitar cancelaciones que fue la propia Catalina Soler quien colgó fugazmente la instantánea en sus redes sociales, para retirarla de inmediato cuando alguien debió explicarle las mil maneras en que un político puede hacer el ridículo. Quedó por tanto archivada. Conviene no olvidar que hay gobernantes irresponsables que siguen publicitando retratos de sus retoños, y luego hemos de pagarles la seguridad.

A propósito, el alcalde de Sóller me envía una foto que me confronta con una doble realidad biográfica, trascendente para la historia de Mallorca. Por orden de importancia:

1) Demuestra que jugué un partido con Rafa Rullán, el primer baloncestista español de la era moderna.

2) Atestigua que vestí la sagrada camiseta del Real Madrid junto al pívot solleric en su patria natal, en un partido contra el Joventut Mariana.

Reflexión dominical dinástica: «Los seres excepcionales no dejan sucesores, y a nadie le importan los herederos de los seres vulgares».