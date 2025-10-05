Margalida Capellà, doctora en derecho Internacional de la UIB: «En caso extremo España tendría que romper relaciones con Israel»

¿De qué están acusados los españoles detenidos a bordo de la Flotilla Global Sumud, entre ellos Alejandra Martínez, Lucía Muñoz y Reyes Rigo?.

Están acusados de haber entrado ilegalmente en Israel, a pesar de que se dirigían a Gaza, lo que ya es cuestionable.

¿Qué puede pasar ahora con los activistas detenidos en Israel?

Con Israel de por medio es difícil saber hacia dónde irá este proceso, aunque de entrada que se les acuse de actividades terroristas no cabe al tratarse de ciudadanos occidentales que tienen un pasaporte y unos Estados que están prestando asistencia consular. Lo más probable es que los deporten como ha pasado en otras ocasiones. La cuestión es que internacionalmente no les pueden acusar de nada. Por un lado, haber entrado en esa zona de exclusión no es ningún delito porque es una zona de exclusión ilegal. Por otro lado, si los acusaran de actividades terroristas, si hubieran cometido algún delito a bordo de un barco, la competencia es del tribunal de aquel Estado al que corresponde la nacionalidad de la nave. Entonces, según el derecho internacional, no se les pueden juzgar. Es lo que se conoce en derecho de la navegación como la ley del pabellón, cuando rige la legislación y jurisdicción del Estado bajo cuyo pabellón (bandera) ondea el buque.

¿Qué espera que suceda llegados a este punto?

Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado desde hace años a que Israel ha hecho lo que ha querido con total impunidad. Yo espero que, como mínimo, esta detención que es totalmente ilegal esta vez pase a un tema diplomático y que haya acciones contra Israel porque no se puede detener un barco en alta mar, salvo en casos excepcionales como puede ser el tráfico de esclavos o el tráfico de drogas.

¿Qué supone el hecho de que la detención se haya producido en altar mar?

El principio de libertad de navegación en alta mar son normas consuetudinarias [no escritas que surgen de la práctica reiterada.] Pero Israel no ha aceptado la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia para aplicar este convenio. Por lo tanto, la vía del Tribunal Internacional está cerrada.

¿Existe algún precedente similar al de la Flotilla?

Ha habido una ocasión en que un Estado sí que ha exigido responsabilidades a Israel. Fue Turquía cuando en 2009 Israel atacó y hundió el barco Mavi Marmara y murieron nueve activistas turcos. Aquel suceso provocó que Turquía exigiera responsabilidades y rompiera relaciones con Israel y suspendió los convenios de cooperación militar. Llevó a cabo medidas bastante drásticas como protesta. Hace pocos años que restablecieron las relaciones. La única vía es que diplomáticamente se exijan responsabilidad por las detenciones en alta mar ya que en esta ocasión no ha habido ataques ni muertes.

¿Qué cree que tendría que hacer España?

No se los puede detener, no se los puede acusar absolutamente de nada. Y en caso de que haya algún juicio o acusación entonces España tendría que actuar no solo con la asistencia consular, sino con protección diplomática, con una reclamación internacional de Estado a Estado exigiendo responsabilidad internacionales. Y si Israel no llega a cumplir con sus obligaciones internacionales creo que como mínimo lo que tendría que hacer España es suspender las relaciones diplomáticas con Israel y la UE suspender el acuerdo bilateral.

¿Cuánto tiempo pueden retenerlos?

Aunque en principio no se aplicará la legislación antiterrorista, que permitiría alargar la detención todo es posible en este momento en ese país. Las acciones pacíficas de desobediencia civil están provocando la reacción de los Estados y la movilización de la sociedad civil, que tanto ha costado casi dos años. Hay que ver si los Estados actúan en consecuencia.