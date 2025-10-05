Los mallorquines vuelven a salir a la calle para condenar el genocidio israelí en Palestina
Palma se ha sumado a la movilización estatal en la que participan más de 40 localidades españolas y una multitud de ciudadanos marchan desde la plaza de las Columnas en dirección a las avenidas
Los mallorquines han vuelto a echarse a la calle este domingo en una nueva manifestación para denunciar el genocidio de Israel en Gaza, coincidiendo esta movilización con la llegada prevista para este tarde a Madrid de un primer grupo de activistas españoles que fueron detenidos por su participación en la Global Sumud Flotilla. Se trata de la segunda protesta esta semana, después de la convocatoria del jueves que movilizó a más de un millar de ciudadanos para condenar la detención de los integrantes de la flotilla en aguas internacionales por parte de Israel. La nueva marcha de hoy ha partido desde la conocida como plaza de las Columnas, la de Francesc Garcia i Orell.
Los manifestantes han sido convocados a las seis de la tarde para desfilar por las calles de Palma pasando por Nuredduna, la avenida Alexandre Rosselló, Porta Pintada, Oms Rambla, calle Unió, Born y Constitució.
Entre ayer sábado y este domingo había convocadas movilizaciones en 44 ciudades por Palestina bajo el lema Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel, por un embargo integral. Esta nueva convocatoria estatal está organizada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y es la número 19 organizada por la Rescop, organización que desde 201 trabaja para acabar con el régimen de "ocupación ilegal, colonialismo y apartheid impuesto por Israel a Palestina desde hace 75 años".
El pasado jueves en Palma más de un millar de personas secundaron la protesta respondiendo a la llamada de Marxes per Palestina Mallorca y Moviment Global a Gaza Mallorca, quienes terminaron concentrándose en Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, sumándose al resto de protestas en otras capitales. Se leyó un manifiesto en solidaridad con los integrantes de la expedición humanitaria, recordando a las mallorquinas Lucía Muñoz, Reyes Rigo y Alejandra Martínez que de nuevo van a ser recordadas en la movilización de este domingo.
