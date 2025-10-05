Ione Belarra confirma que la mallorquina Alejandra Martínez, detenida en Israel, se ha puesto en huelga de hambre
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este sábado al Gobierno de España que rompa todas las relaciones con los "genocidas" y que sean liberados los españoles miembros de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y que fueron detenidos por Israel.
Así lo ha manifestado Belarra esta tarde antes del comienzo de la manifestación pro Palestina que recorre las calles de Madrid, momento también en el que la líder de Podemos ha confirmado que su compañera de formación política, la mallorquina Alejandra Martínez, una de los encarcelados por Israel, se han puesto en huelga de hambre.
Por eso, la líder de Podemos ha pedido que, "de una vez por todas", el Gobierno de España rompa todo tipo de relaciones con los "genocidas" y ha criticado que las relaciones de España con el "Estado terrorista de Israel están intactas", tanto las diplomáticas, como las políticas y económicas.
Pero, "especialmente", según ha subrayado, las relaciones militares, que han sido las "más abundantes de nuestra historia en pleno genocidio", en términos de cantidad de dinero y número de contratos.
Asimismo, Belarra ha recordado que hay tres compañeras y compañeros de Podemos, junto a centenares de activistas que formaban parte de la flotilla 'Global Sumud', que están en este momento "secuestrados ilegalmente".
"Exigimos su inmediata liberación, que el Gobierno de España diga que esto es terrorismo de Estado perpetrado por de Israel", ha reiterado al tiempo que ha contado que los encarcelados españoles están "resistiendo con la moral alta, pero también siendo sometidos a un trato degradante, a un secuestro ilegal".
