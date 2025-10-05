Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca

El Lions Club Palma, compuesto en su mayoría por alemanes residentes en la isla, ha demostrado que la solidaridad no conoce fronteras. A través de su proyecto ‘Comida para todos’, han logrado tejer una red de ayuda que llega a unas 8.000 personas al mes, combatiendo la inseguridad alimentaria y demostrando su profundo compromiso con la comunidad mallorquina. Lo que comenzó como una idea modesta hace más de una década, se ha convertido en una pieza clave de la asistencia social en la isla.

Solidaridad con sello mallorquín-alemán: Lions Club Palma lleva alimento a miles de personas en la isla / Lions Club Palma

La chispa de este proyecto nació en 2009. Uno de los miembros del club, Manuel Tietsch, percibió la necesidad creciente en las calles de Mallorca, aunque no siempre fuera visible. "El aumento de las dificultades económicas para muchas familias y la preocupante realidad de niños que iban al colegio sin haber desayunado", lo impulsaron a proponer la creación de un comedor social. Aunque "las barreras administrativas hicieron inviable esa idea inicial, el club la transformó en un plan más ambicioso": conseguir y distribuir alimentos a gran escala para que otras organizaciones pudieran llegar a más personas, así lo explican desde la organización.

El engranaje logístico de la solidaridad

El corazón de 'Comida para todos' es su gran operación logística. Según explican a este diario, seis días a la semana, dos conductores voluntarios del Lions Club se ponen en marcha. Con dos camiones frigoríficos, recorren alrededor de 300 kilómetros al día para recoger hasta dos toneladas de frutas y verduras frescas de más de veinte tiendas de la cadena de supermercados Lidl repartidas por la isla. "Esta colaboración con Lidl ha sido fundamental, ya que garantiza un suministro constante de alimentos saludables y ricos en vitaminas, vitales para la dieta de niños, familias y ancianos", agradecen.

La labor no termina con la recogida. Gracias a la coordinación de horarios y rutas, los camiones entregan los alimentos a un total de quince organizaciones benéficas en toda la isla. Entidades como Mallorca Sense Fam, Tardor, Tu Hada Madrina y Zaqueo son solo algunas de las que reciben esta ayuda vital para sus comedores sociales y bancos de alimentos. Además de frutas y verduras, el club también realiza compras adicionales de productos de primera necesidad, como aceite, arroz, pasta y artículos de higiene, para cubrir carencias específicas.

Creciendo ante la adversidad

Con el paso de los años -subrayan- el proyecto ha ido creciendo, "especialmente a raíz de la pandemia de coronavirus, que acentuó la vulnerabilidad de miles de familias". Para responder a esta necesidad urgente, el club, en colaboración con el Lions Club de Calvià, consiguió alquilar un segundo camión frigorífico en 2021, ampliando así sus rutas y su capacidad para llegar a más rincones de la isla.

Detrás de esta gran labor hay un equipo de voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo sin pedir nada a cambio. Todos los miembros del club trabajan de forma desinteresada, "para asegurar que cada euro donado se destine directamente al proyecto". Los costes operativos, que ascienden a unos 10.000 euros mensuales para cubrir salarios, cotizaciones sociales y combustible, se cubren íntegramente gracias a donaciones, patrocinios y eventos de recaudación de fondos. “Vivimos de donaciones”, explican desde el club, destacando la importancia de cada contribución, por pequeña que sea.

Miembros del equipo 'Comida para todos', Marcos P., Lissy R., Claudia J., Claudia S., Heri G., Dagmar D., Wolfgang K., Sandra A., y organizadores del evento en Teruel de este domingo, Maren A. y Lissy R. / Lions Club Palma

Aunque la labor del Lions Club Palma es conocida entre la comunidad alemana en Mallorca, su objetivo es que su mensaje llegue a todos los residentes de la isla, sin importar su nacionalidad. "Somos residentes en Mallorca que queremos devolver algo a la isla. Esta es nuestra forma de hacerlo. Somos conocidos entre los alemanes, aunque no tanto como nos gustaría, y entre los mallorquines es aún más difícil que nos vean, aunque ahora apoyamos a muchas organizaciones mallorquinas, muy pocos nos conocen", lamentan desde el club.

El éxito de 'Comida para todos' "se basa en la confianza y el trabajo en equipo, forjando alianzas duraderas como la que mantienen con Lidl desde hace años", sostienen. Es un claro ejemplo de cómo la unión de fuerzas puede generar un gran impacto y duradero.

Para que este proyecto de esperanza siga rodando, la ayuda de la comunidad es esencial. Cada donación es un paso más para asegurar que los camiones sigan recorriendo la isla, llevando alimentos y dignificando la vida de miles de personas.