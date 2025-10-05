Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se desconoce si las tres mallorquinas irán en el primer grupo de españoles de la flotilla que sale este domingo de Israel

El ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que este 5 de octubre llegarán a España 21 activistas

Las tres mallorquinas de la Flotilla a Gaza

Las tres mallorquinas de la Flotilla a Gaza / Manu Mielniezuk

Redacción Digital

Palma

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que este domingo saldrán de Tel Aviv un total de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud.

En estos momentos, se desconoce si las tres mallorquinas que se enrolaron en la misión humanitaria regresarán este domingo a España con este primer grupo.

Noticias relacionadas y más

Es posible que Lucía Muñoz y Alejandra Martínez de Podemos no estén en el listado porque según la formación morada se negaron a firmar el documento en el que estarían reconociendo su entrada ilegal en Israel. En cambio, la activista Reyes Rigo sí podría estar en este primer grupo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
  2. El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
  3. Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
  4. Malestar por el nombramiento del nuevo equipo directivo de es Pinaret
  5. Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
  6. El mayor portaviones del mundo recala en Mallorca en un despliegue de fuerza militar con Gaza de fondo
  7. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  8. José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas

Se desconoce si las tres mallorquinas irán en el primer grupo de españoles de la flotilla que sale este domingo de Israel

Se desconoce si las tres mallorquinas irán en el primer grupo de españoles de la flotilla que sale este domingo de Israel

Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca

Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca

Ione Belarra confirma que la mallorquina Alejandra Martínez, detenida en Israel, se ha puesto en huelga de hambre

Ione Belarra confirma que la mallorquina Alejandra Martínez, detenida en Israel, se ha puesto en huelga de hambre

“Sin prensa, sin fotos”: así es la estancia en Mallorca de los tripulantes del portaviones Gerald R. Ford

“Sin prensa, sin fotos”: así es la estancia en Mallorca de los tripulantes del portaviones Gerald R. Ford

La construcción balear «sobrevive» por los inmigrantes con uno de cada cuatro empleos

La construcción balear «sobrevive» por los inmigrantes con uno de cada cuatro empleos

Especialistas de Son Llàtzer ponen el acento en la vigilancia genética de la amiloidosis, una carrera para ganar al tiempo

Especialistas de Son Llàtzer ponen el acento en la vigilancia genética de la amiloidosis, una carrera para ganar al tiempo

Catilena Bibiloni, paciente y presidenta de la Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade: "Tuve que rediseñar mi vida, abandonar mi trabajo y cambiar las carreras por paseos"

Catilena Bibiloni, paciente y presidenta de la Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade: "Tuve que rediseñar mi vida, abandonar mi trabajo y cambiar las carreras por paseos"

Gabriel Oliver Koppen, presidente de la Audiencia de Baleares: “La discreción es una virtud de los jueces en nuestro trabajo, eso es lo correcto”

Gabriel Oliver Koppen, presidente de la Audiencia de Baleares: “La discreción es una virtud de los jueces en nuestro trabajo, eso es lo correcto”
Tracking Pixel Contents