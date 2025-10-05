Se desconoce si las tres mallorquinas irán en el primer grupo de españoles de la flotilla que sale este domingo de Israel
El ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que este 5 de octubre llegarán a España 21 activistas
Palma
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que este domingo saldrán de Tel Aviv un total de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud.
En estos momentos, se desconoce si las tres mallorquinas que se enrolaron en la misión humanitaria regresarán este domingo a España con este primer grupo.
Es posible que Lucía Muñoz y Alejandra Martínez de Podemos no estén en el listado porque según la formación morada se negaron a firmar el documento en el que estarían reconociendo su entrada ilegal en Israel. En cambio, la activista Reyes Rigo sí podría estar en este primer grupo.
