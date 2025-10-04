Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox denuncia en el Consell la censura de su campaña '¿Qué España quieres?'

"Arrancar o pintar carteles no acallará las ideas de Vox", asegura David Gil.

El cartel de Vox 'Qué España quieres'

El cartel de Vox 'Qué España quieres' / Manu Mielniezuk

Redacción Digital

Palma

Vox presentará en el próximo pleno del Consell de Mallorca una moción de condena por los “ataques y actos vandálicos” sufridos en su campaña ‘¿Qué España quieres?’, así como por lo que considera intentos de la izquierda de censurar el mensaje político "mediante regulaciones administrativas restrictivas".

El portavoz adjunto de Vox en la institución insular, David Gil, ha asegurado que su formación sufre “un ataque coordinado contra la democracia y la libertad de expresión”. Según Gil, “no son simples gamberradas, sino una estrategia de la izquierda y sus cómplices para silenciar nuestro mensaje mediante violencia en la calle y regulaciones ambiguas”.

El dirigente ha criticado que “la izquierda solo tolera el debate político que le conviene”. En este sentido, Vox pide al Consell que se “posicione con claridad” y condene tanto los actos vandálicos como cualquier intento de “censura ideológica”.

Gil ha subrayado que “arrancar o pintar los carteles no acallará las ideas de Vox ni el derecho de los mallorquines a escuchar nuestra alternativa”, y ha advertido de que “cuando se ataca la libertad de expresión de un partido democrático, se está atacando la libertad de todos los ciudadanos”.

Por último, Vox insta a todos los grupos del Consell a apoyar la moción, que busca —según la formación— reafirmar el compromiso de la institución con el “pluralismo político y la libertad de expresión frente a la intolerancia y el sectarismo”.

Som Mallorca aprueba impulsar una coalición con El Pi para “recuperar el poder político” y decidir sobre el futuro de la isla

Vox denuncia en el Consell la censura de su campaña '¿Qué España quieres?'

El PSOE pedirá en el pleno del Consell de Mallorca el reconocimiento del Estado palestino

Portaviones, la agresión de cien millones

Regresan a Mallorca los bomberos que acudieron a Ibiza tras las lluvias torrenciales

El Consell de Mallorca sigue sin decidir cómo va a adjudicar las plazas turísticas de alquiler turístico

Renovar un alquiler en Mallorca tras cinco años sale hasta un 50% más caro

Malestar por el nombramiento del nuevo equipo directivo de es Pinaret

