Vox denuncia en el Consell la censura de su campaña '¿Qué España quieres?'

Vox presentará en el próximo pleno del Consell de Mallorca una moción de condena por los “ataques y actos vandálicos” sufridos en su campaña ‘¿Qué España quieres?’, así como por lo que considera intentos de la izquierda de censurar el mensaje político "mediante regulaciones administrativas restrictivas".

El portavoz adjunto de Vox en la institución insular, David Gil, ha asegurado que su formación sufre “un ataque coordinado contra la democracia y la libertad de expresión”. Según Gil, “no son simples gamberradas, sino una estrategia de la izquierda y sus cómplices para silenciar nuestro mensaje mediante violencia en la calle y regulaciones ambiguas”.

El dirigente ha criticado que “la izquierda solo tolera el debate político que le conviene”. En este sentido, Vox pide al Consell que se “posicione con claridad” y condene tanto los actos vandálicos como cualquier intento de “censura ideológica”.

Gil ha subrayado que “arrancar o pintar los carteles no acallará las ideas de Vox ni el derecho de los mallorquines a escuchar nuestra alternativa”, y ha advertido de que “cuando se ataca la libertad de expresión de un partido democrático, se está atacando la libertad de todos los ciudadanos”.

Por último, Vox insta a todos los grupos del Consell a apoyar la moción, que busca —según la formación— reafirmar el compromiso de la institución con el “pluralismo político y la libertad de expresión frente a la intolerancia y el sectarismo”.