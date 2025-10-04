Renovar un alquiler en Mallorca tras cinco años sale hasta un 50% más caro

Durante los cinco años de vigencia del alquiler a un particular el casero solo puede subir su precio aplicando el valor de referencia (IRAV) que publica el Instituto Nacional de Estadística. Pero una vez cumplido este plazo, para los inquilinos se abre un abismo al quedar la puerta abierta para que el propietario del inmueble renegocie el contrato y aplique el alza que considere oportuna. Y en estos momentos en Mallorca eso supone enfrentarse a encarecimientos que en muchos casos llegan al 50%, según señala el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Miguel Artieda, y que en muy contadas ocasiones se sitúan por debajo de un 20%.

Estas subidas de precios, reconoce, son inasumibles para muchas personas, que se ven obligadas a abandonar la vivienda o, con permiso del dueño, a subarrendar alguna habitación. Se trata de una situación, según se lamenta desde algunos sectores empresariales, que está derivando en un empobrecimiento de las clases medias residentes en la isla.

Encarecimientos

Artieda afirma que en la isla resulta habituar que una vez concluido el contrato de alquiler de cinco años, el propietario opte por no prorrogarlo y comunique al inquilino que ha llegado el momento de negociar uno nuevo, con una escalada en el precio que puede ser muy notable, hasta el punto de que si hasta ese momento se habían pagado de 800 a 900 euros mensuales, la nueva renta que se reclama pase a moverse en el entorno de los 1.200 o 1.300 euros al mes, con el citado encarecimiento del 50%.

Se pueden dar situaciones en las que la relación que se ha generado entre inquilino y propietario sea de gran confianza al mantener el primero el piso en perfecto estado y haber sido puntual con los pagos, o que la vivienda vaya a ser ocupada por algún amigo o persona próxima, pero incluso en estos casos se suele aprovechar para subir el alquiler entre un 20% y un 30% respecto a su precio anterior.

La explicación es bien simple. Hay una gran escasez de viviendas en este mercado, lo que hace que el dueño del inmueble sea plenamente consciente de que aunque aplique un fuerte encarecimiento, no va a tardar demasiado en encontrar a un nuevo inquilino dispuesto a abonar esa renta.

José Miguel Artieda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Baleares / B. Ramón

El presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de Balears apunta que estas subidas son asumidas, aunque a disgusto, por quienes llevan años ocupando el piso, especialmente si se trata de parejas con ingresos por parte de ambos. En cualquier caso, eso supone un duro recorte en la renta disponible para otros gastos, y explica que desde sectores como el comercio o la restauración se lamente el empobrecimiento que están registrando las clases medias de la isla y la correspondiente mengua en el consumo que realizan en sus establecimientos.

Familias monoparentales

Mayor es el drama que se vive en aquellos casos en los que se trata de una persona que vive sola y con un solo sueldo, o en las familias monoparentales, en las que uno solo de los padres convive con sus hijos, y para las que resulta imposible hacer frente a un encarecimiento tan notable.

En este tipo de situaciones, es habitual que el inquilino se vea obligado a abandonar la vivienda para buscar otra más asequible.

Desde el colectivo de los agentes de la propiedad se reconoce el problema que las familias con hijos, especialmente las monoparentales, para acceder a un nuevo inmueble en alquiler, debido a que hay propietarios que evitan ese tipo de inquilinos por temor a que puedan ser declarados como vulnerables, bloqueando su desahucio en caso de impago.

Alquilar habitaciones

Una vía habitual cuando se produce esa revisión del contrato de alquiler y su encarecimiento, según apunta José Miguel Artieda, es que el inquilino se vea obligado a solicitar autorización al dueño del inmueble para subarrendar una habitación de la casa para así repartir gastos y poder hacer frente al sobrecoste generado en el precio del alquiler, o que el ocupante decida abandonar la casa y ser él quien busque pasar a otra vivienda compartida pagando solo el precio de la habitación. Pero no se obvia que también esta última opción ha registrado un fuerte encarecimiento durante los últimos años, y resulta más difícil para una persona con hijos.

Hay que subrayar que las alternativas son muy limitadas. El programa Lloguer Segur puesto en marcha por el Govern supone rebajar en un 30% el precio de mercado de un alquiler, e incorpora algunos inmuebles por los que el inquilino solo debe abonar 800 o 900 euros mensuales, pero su alcance está siendo muy limitado, según se reconoce desde el propio Govern, de ahí que esté diseñando cambios en el mismo.

El problema, se alega, es que muchos propietarios de pisos vacíos todavía desconocen esta iniciativa, pero otros representantes del sector ven el problema en que los titulares de la vivienda no quieren tener limitada la renta que van a poder reclamar.