Som Mallorca aprueba impulsar una coalición con El Pi para “recuperar el poder político” y decidir sobre el futuro de la isla

Som Mallorca ha celebrado este sábado su Congreso Constituyente en la Fundació Trobada de Manacor, en una jornada marcada —según la formación— por la “unidad, la participación y la voluntad de dotar a Mallorca de una voz política propia, fuerte y transversal”.

Durante el congreso se eligió la nueva ejecutiva, aprobada por unanimidad, con el 100% de los votos. El nuevo equipo queda encabezado por Joan Lladó como presidente; Antoni Ensenyat como vicepresidente y Joan Josep Pasqual como secretario general. Completan la dirección Aina Suau (Organización), Albert Llabrés (Comunicación), Marc González (Juventud), Joan Pere Le Bihan (Educación, Cultura y Lengua), Margarida Miquel (Acción Política), Francesc Pérez (Sanidad y Política Social), Maria Pasqual (Política Económica), Gabriel Seguí (Política Municipal) y Serafí Lliteres (Tesorería).

Una Coalició per Mallorca con El Pi y otros actores

El Congreso también aprobó por unanimidad una propuesta de resolución para promover una coalición política transversal en defensa de los intereses de Mallorca y para “recuperar el poder político”. En el texto, el partido insta a su dirección a abrir conversaciones con El Pi – Proposta per les Illes Balears, además de con otros actores mallorquinistas, con el objetivo de conformar una Coalició per Mallorca.

El documento aprobado alerta de que “Mallorca vive una situación límite, con un crecimiento poblacional insostenible, un modelo económico dependiente y una pérdida progresiva de bienestar”. Según la formación, “la falta de poder político y fiscal impide a las islas decidir sobre su futuro, mientras el Estado expolia anualmente 6.000 millones de euros que no retornan”.

Competencias en inmigración y criterios de residencia

La resolución defiende que las islas deben asumir competencias propias en materia de inmigración para ordenar los flujos migratorios según la realidad y capacidad del territorio, y establecer criterios de residencia de largo plazo como base para la justicia social y el acceso a ayudas públicas.

En este sentido, Som Mallorca propone que solo puedan optar a determinadas ayudas aquellas personas que acrediten más de 15 años de residencia efectiva en Baleares, con el objetivo de “priorizar a la población arraigada y favorecer la cohesión social”.

Objetivos de la futura coalición

Entre los objetivos comunes que plantea el partido para la futura coalición figuran: Impulsar un nuevo modelo económico que supere la dependencia del monocultivo turístico; decidir sobre el crecimiento poblacional y limitar la masificación; recuperar poder político y fiscal para gestionar aeropuertos, impuestos, servicios públicos y política migratoria; proteger el territorio, la vivienda y la cohesión social en beneficio de los residentes.

“Mallorca necesita una voz propia”

El presidente electo, Joan Lladó, afirmó en su intervención que “Mallorca necesita una voz propia y valiente para decidir sobre su futuro”. También defendió que la isla debe “asumir las competencias que le corresponden, también en inmigración, para ordenar su crecimiento y garantizar una convivencia justa, equilibrada y sostenible”.

Con este Congreso Constituyente, Som Mallorca inicia una nueva etapa política con la intención de liderar un proyecto mallorquinista “amplio, socialmente comprometido y centrado en los intereses reales de la ciudadanía de la isla”.