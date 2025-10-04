El PSOE pedirá en el pleno del Consell de Mallorca el reconocimiento del Estado palestino
El Grupo Socialista del Consell de Mallorca presentará en el pleno del próximo jueves una moción en la que reclama un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza, el reconocimiento del Estado de Palestina y la aplicación íntegra del Derecho Internacional.
También propone la puesta en marcha de un paquete de acciones de apoyo humanitario, diplomático y de cooperación, ha informado este grupo en un comunicado.
La iniciativa socialista exige la liberación de todos los rehenes, la condena los actos terroristas cometidos por Hamás y denuncia lo que califica de genocidio y ocupación ilegal por parte de Israel en Gaza y Cisjordania.
La portavoz del grupo socialista, Catalina Cladera, ha expresado la “solidaridad de los socialistas con el pueblo palestino y la defensa de su derecho a vivir en paz, dignidad y libertad”.
Cladera ha recordado que el último balance de víctimas en Gaza supera las 66.000 muertes y ha subrayado que la población civil palestina “ha sufrido especialmente el asedio del ejército israelí”.
Asimismo, ha mostrado su apoyo a los movimientos internacionales que tratan de auxiliar a la población palestina, como la Global Sumud Flotilla, que de "forma pacífica intentan romper el bloqueo y hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza" y ha exigido “garantías de seguridad física para todas las personas que integran la flotilla”.
Por su parte, el conseller socialista Joan Ferrer ha reclamado “un alto el fuego inmediato y permanente” y ha pedido que cesen las operaciones militares “que están provocando una catástrofe humanitaria”.
Ferrer ha advertido que “no se puede permitir que la ayuda sea utilizada como un arma de guerra” y ha insistido en la necesidad de garantizar el acceso completo, seguro y sin restricciones a la población palestina.
