Portaviones, la agresión de cien millones

Las agresiones paisajísticas, turísticas o corruptas que sufre Mallorca tienen un denominador común, son muy caras. Enviar a un monstruoso portaviones estadounidense a la isla camino de Gaza es un bofetón. En concreto, un puñetazo de cien millones de kilos, la cifra que describe el peso desplazado por el ‘Gerald R. Ford’ y el gasto en euros de su estancia. Los billetes alteran la percepción de la guerra, al recaer también sobre las familias con activistas propalestinos.

Los mallorquines administran las verdades contradictorias con sosiego. El padre taxista recibe opíparas propinas en dólares proisraelíes, el hijo luce dos pañuelos palestinos. En cambio, no había forma de convencer del insulto trascendental que supone el portaviones a un paciente que ayer se quedó sin consulta de otorrino, por culpa de la huelga de médicos.

Mallorca ha recaído en la trampa dialéctica de ETA, cuando las tragedias ajenas oscurecían a las propias. El «piensa en global y actúa en local» degenera en que las denuncias por la masificación se reorientan a la protesta por una guerra asesina. El Govern de PP/Vox encaja con agrado el maltrato del portaviones, y la izquierda ingenua piensa que un pañuelo la salvará de su actual naufragio.

A principios de 2003, una manifestación diaria protestaba contra la guerra de Irak ante el consulado USA. Llegaron las autonómicas, y el primer Pacto de Progreso fue desalojado por una mayoría absoluta de Jaume Matas en el Consolat, con otra de Catalina Cirer en Cort. Siempre genial, Maruja Torres evocó a los ciudadanos que otean las protestas entre visillos. Quéjate en global y vota en local.