Malestar por el nombramiento del nuevo equipo directivo de es Pinaret

Después del mal ambiente laboral y de los numerosos escándalos que han ocurrido en el centro de menores de es Pinaret, la fundación s’Estel, que gestiona la instalación, acordó hace una semana la destitución del hasta entonces director, Marcos Campoy. El motivo principal de dicho cese, además de las numerosas quejas recibidas por su gestión, fue que no contestaba al teléfono cuando se le requería para tomar medidas sobre algún incidente, pese a que cobraba un plus especial para estar siempre disponible.

Es Pinaret ya cuenta desde esta semana con un nuevo director, que no viene de afuera, sino que ya formaba parte del anterior equipo de dirección. Se trata de Antonio Sánchez, cuyo nombramiento ha sido recibido con mucho recelo por parte de la plantilla de educadores. No es un técnico que tenga demasiada simpatía, entre otras cosas porque fue el encargado de la tramitación de varios despidos de educadores, que han sido recurridos ante los tribunales. El expediente más polémico fue el de un educador que, junto a otro compañero, fue acusado por un interno muy conflictivo de haber financiado una noche de juerga, con visitada incluida a un prostíbulo y con la compra de droga. Tanto un educador, como el otro, fueron despedidos, a pesar de que ambos, que no tenían ninguna relación entre ellos fuera del centro, ni trabajaban en el mismo módulo, negaron los hechos. La empresa aceptó como prueba un vídeo, en el que un peritaje técnico demostraba que la voz que se escuchaba no era de la de ninguno de los trabajadores señalados por el menor. Tampoco se tuvo en cuenta que en los listados de llamadas que aportaron los dos educadores sobre sus teléfonos móviles no aparecía ninguna comunicación con este interno. Este adolescente relató esta historia a unas trabajadoras del centro, que le dieron total credibilidad. Trasladaron la versión que contaba el interno a la dirección, que decidió iniciar una investigación interna.

Los dos instructores de ambos expedientes disciplinarios propusieron el despido disciplinario sin haber escuchado personalmente al interno, que pese a que fue formalmente citado, no acudió a ningún requerimiento. La empresa consideró suficiente para dar credibilidad al caso la versión que el interno manifestó a estas trabajadoras. Ya en su momento el Comité de Empresa de es Pinaret denunció que se había designado como instructores a dos personas, una de ellas el actual director, pese a que ninguno de ellos fuera funcionario de carrera. Aún así, el trabajo de los instructores fue respaldado por la empresa y se acordó el despido disciplinario, que ha sido recurrido ante los tribunales. Esta doble decisión provocó un gran malestar interno. Los trabajadores consideraron que se sentían indefensos porque s’Estel valoraba más la denuncia de un interno que la de un educador.

En los últimos nombramientos también se ha premiado a la trabajadora que actuó como secretaria en el expediente disciplinario. Se trata de Rosa Ana Espirages, que ha sido nombrada subdirectora. Al mismo tiempo, se ha premiado con el cargo de coordinadoras a dos trabajadoras que fueron las que dieron credibilidad al relato del menor y lo trasladaron a la dirección para que procediera a investigar la actuación de los dos educadores, que fueron más tarde despedidos.

Fuentes internas han venido reiterando que desde hace mucho tiempo la fundación viene permitiendo un desagradable clima laboral, que se traduce en un constante enfrentamiento entre los propios trabajadoras, a través de acusaciones cruzadas. La empresa, al menos hasta ahora, no ha aplicado ninguna medida de mediación para resolver estos conflictos. Se ha situado al lado de un determinado grupo de trabajadores, más afín a la dirección, sin tener en cuenta al resto de la plantilla de es Pinaret. Las mismas fuentes aseguran que el nombramiento del nuevo equipo de dirección, en lugar de calmar las aguas, lo que ha hecho es reavivar la polémica interna.

Los educadores del centro de internamiento llevan meses denunciando la difícil situación laboral que padecen. Casi todos los días se producen escenas de violencia con los internos y existe una grave carencia de personal. A pesar de que llegaron a un acuerdo con la Conselleria de que recibirían un plus de peligrosidad, hasta el momento no lo han visto abonado en sus nóminas.