El Gobierno trabaja para traer a España "lo antes posible" a las mallorquinas de la Flotilla detenidas en Israel

Sin que por el momento se apunte a un plazo para su liberación el abogado Jaume Asens confirma que se les acusa de haber entrado ilegalmente en el país, a pesar de que "entraron a la fuerza"

Las tres mallorquinas de la flotilla a Gaza

Las tres mallorquinas de la flotilla a Gaza / MANU MIELNIEZUK

Myriam B. Moneo

EP

Palma / Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que hay unos 50 ciudadanos españoles retenidos en Israel que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluidas las tres mallorquinas Lucía Muñoz, Alejandra Martínez y Reyes Rigo, que fueron detenidos el miércoles por la tarde y ha garantizado que el Gobierno está trabajando intensamente para su liberación inmediata y su regreso a España "lo antes posible", si bien no menciona ninguna previsión de plazo para su vuelta.

Las activistas mallorquinas y el resto de los detenidos no están considerados terroristas por el Gobierno israelí. "Se les acusa de haber entrada ilegalmente en el país a pesar de que entraron a la fuerza porque ellos iban a Gaza", dice el eurodiputado Jaume Asens. "Esa es la acusación desde el punto de vista jurídico", explica el abogado de la Flotilla, uno de los letrados de los españoles detenidos en el Israel que está ejerciendo de portavoz.

Este es el momento del abordaje a uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por los soldados israelíes

Este es el momento del abordaje a uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por los soldados israelíes

Sara Fernández

Posible huelga de hambre

Sobre el estado de las mallorquinas nada se sabe, solamente que dejaron dicho que en caso de ser detenidas tenían pensado iniciar una huelga de hambre, aunque se desconoce si así ha sido por la falta de comunicación.

Albares ha explicado que el cónsul en Tel Aviv ha podido tener "el primer contacto con un grupo de españoles" y ha trasladado que, según sus primeras informaciones, "se encuentran bien". No ha trascendido que miembros de la flotilla han tenido ese encuentro con el diplomático.

El responsable de Exteriores ha detallado, en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE que se "ha estado cotejando listas, viendo las listas oficiales que facilitan las autoridades de Israel" para identificar a los ciudadanos españoles retenidos.

Ha precisado que actualmente "no es posible realizar visitas consulares porque están en Shabbat", pero que "mañana se van a reanudar a partir de las nueve de la mañana" con el compromiso de que el cónsul "va a ir a visitarles hasta que haya podido entrevistarse personalmente con todos y cada uno de ellos".

VÍDEO | Israel hace públicas imágenes del traslado a prisión de los detenidos

VÍDEO | Israel hace públicas imágenes del traslado a prisión de los detenidos

Atlas News

Protección diplomática

Albares ha subrayado que "los ciudadanos españoles saben que cuentan con toda la protección diplomática y consular" del Gobierno y que son "la gran prioridad de nuestra embajada y nuestro consulado".

El ministro ha explicado que las autoridades israelíes establecen dos procedimientos: aquellos que firman un papel aceptando su entrada ilegal en Israel "son deportados con mucha rapidez" mientras que para el resto "la situación se alarga un poco más".

Ha confirmado que trabajan "en contacto con las autoridades israelíes" para determinar una fecha de regreso, aunque ha admitido que "un plazo exacto concreto no es posible ofrecer en estos momentos".

Albares ha reiterado el compromiso de "acompañarles para defender sus derechos y para conseguir que estén libres con movimiento" y regresen "a España lo antes posible".

En este sentido, ha destacado que España está coordinándose con "más de 40 países que tienen nacionales en estos momentos retenidos" para gestionar la situación.

El ministro ha concluido enfatizando que trabajarán para que los españoles "puedan regresar por supuesto a España lo antes posible y que sus derechos no se vean cercenados en ningún momento".

