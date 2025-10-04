El Consell de Mallorca sigue sin decidir cómo va a adjudicar las plazas turísticas de alquiler turístico

Cuando ha pasado más de un mes desde que arrancó el plazo para solicitar las poco más de 650 plazas de alquiler vacacional que el Consell de Mallorca sacó a la venta tras levantarse la moratoria turística, la institución insular sigue sin dar respuestas satisfactorias al sector. Aún no ha hecho una comunicación oficial invalidando el proceso de solicitud que se cerró a mediados de septiembre calificado como de "fracaso estrepitoso" por los interesados en adquirir las plazas, además de por la oposición. Desde el departamento de Turismo se limitan a transmitir que "hasta que no haya garantías de que los sistemas informáticos" de la institución insular "no volverán a fallar" no se tomarán decisiones.

Mientras tanto, los ánimos entre el sector del alquiler vacacional se siguen caldeando. Había mucha expectación en comprar plazas para viviendas de alquiler turístico tras tres años de moratoria, que se levantó de facto con las bolsas temporales de plazas creadas con el decreto ley turístico del Govern Prohens. De alquiler se pusieron a la venta 654 plazas procedentes de las que se han dado baja de oficio por parte de la Administración o por bajas voluntarias desde que entró en vigor la norma, el pasado abril. El plazo se abrió el lunes 1 de septiembre, pero el sistema falló. Según informó el departamento que dirige el conseller José Marcial Rodríguez el problema fue la caída del sistema cl@ve, el sistema del Gobierno central para identificarse electrónicamente en los trámites con las administraciones públicas. Así las cosas, se reprogramó para el día siguiente, 2 de septiembre a las nueve de la mañana.

Vuelta a fallar

Pero el fiasco continúo. Tal y como se esperaba hubo un alud de solicitudes por el interés por comprar plazas tras el parón con la moratoria en vigor desde 2022 con el Govern de Francina Armengol. Ante "el bombardeo" de peticiones el sistema volvió a fallar. Las plazas se van a adjudicar "por estricto orden del registro de entrada de la solicitud", de ahí los nervios por ser los primeros.

Fue "absolutamente lamentable". El sistema "se colgó veinte veces", denuncia una solicitante

Como explica una de las solicitantes que a las nueve de la mañana inició el proceso telemático fue "absolutamente lamentable". El sistema "se colgó veinte veces y te expulsaba, pude acabar el procedimiento pero sin poder adjuntar todos los documentos. Lo correcto sería que se cancelase, considera".

Como otros interesados en comprar plazas ante lo que se califica como "un fracaso estrepitoso y mala gestión" por parte del Consell de Mallorca, interpuso una queja el 2 de septiembre ante el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) sin que un mes después haya recibido respuesta.

"Lo peor es que el Consell no da ninguna información oficial; ni responde a las reclamaciones ni dice si va a cancelar el proceso. Si no lo hace, yo lo voy a impugnar", agrega la perjudicada y asegura que son muchos los interesados que opinan igual. Recuerda que la adjudicación de las plazas es "por orden de entrada" de las solicitudes.

Por su parte, desde el departamento de Turismo se apela a que "cuando haya garantías de que los sistemas informáticos del Consell no volverán a fallar se convocará la Junta Rectora del CBAT". Y "será entonces cuando haya decisión oficial".

Turismo dice que está en contacto con el propio sector para resolver este asunto. Sin embargo, desde la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur) se apunta que no están teniendo comunicación con el departamento de Rodríguez en relación con esta problemática.

Los reclamos entre los interesados en hacerse con alguna de las plazas para viviendas turísticas no cesan. La próxima convocatoria para comprar plazas será para enero, a "este paso se van a acumular para entonces". Temen que el tiempo se les eche encima. En caso de lograr las plazas "hay que empezar a acondicionar las casas vacacionales y hacer inversiones" para empezar la temporada en Semana Santa.

Sin problemas con las hoteleras

Por otro lado, el Consell ha llevado a cabo en septiembre también los procedimientos para la adquisición y reserva de plazas para hoteles, con 416 en esta primera convocatoria y otras 500 para hoteles en edificios catalogados o declarados bien de Interés cultural (BIC).

En este caso, se ha desarrollado sin contratiempos y ahora se está revisando la documentación, apuntan desde Turismo, si bien la convocatoria de las plazas para hoteles tipo boutique se tuvo que repetir por un error informático que impidió que los interesados pudieran acceder en igualdad de condiciones; no se podía acceder a la sede electrónica a través de la web del CBAT porque la URL de redirección era incorrecta (por un espacio en blanco).