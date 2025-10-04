Cien años de historia y lucha obrera en Baleares de la mano de UGT

UGT Islas Baleares celebró este sábado el acto central de la conmemoración del centenario de su constitución, con la asistencia del secretario general del sindicato, Pepe Álvarez. En el Teatro Principal de Palma se recordó cómo nació la central sindical, además de que se homenajeó a una docena de miembros, entre ellos a los históricos Lorenzo Bravo y Paco Obrador. Además, se proyectó un avance del documental UGT Illes Balears, cent anys d’història, realizado por Juan Antonio Silva.

Durante la celebración se recordó cómo surgió en Ciutat en 1869 el primer núcleo obrerista que culminaría en la constitución del Centro Federal de Sociedades Obreras de Palma. Después fueron surgiendo diferentes sociedades obreras ligadas a gremios como los zapateros, carpinteros, albañiles, tejedores... y en 1876 se creó en Mallorca la Unión Obrera Balear, organización que retoma la actividad asociacionista y sindical y con la aparición de numerosas sociedades obreras estas se fueron uniendo a la Unión General de Trabajadores de España. Gracias a Lorenzo Bisbal Barceló se consiguió constituir UGT en Baleares el 4 de octubre de 1925. En la actualidad, se recordó en el acto, la formación sindical cuenta con más de 15.000 afiliados en Baleares y más de 2.400 delegados en los centros de trabajo.

Junto con Álvarez, cuyo discurso cerró la noche, participaron en la celebración el secretario general de Baleares, Pedro Homar, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En el homenaje se rindieron honores a Mundita Bustins, Lorenzo Bravo, Joan Huguet, Fernando Fernández, Jordi Crehuet, Eusebio Ramon, Tomás Navarro, Pedro Calvo, Manolo Sasot, Gabriel Terrassa y a Paco Obrador.