Ataque vandálico contra un Carrefour en Palma por ser "cómplice del genocidio" en Palestina

En medio de la vorágine desatada ante el genocidio palestino por parte de Israel han ido en aumento otras formas de presión más allá de los activistas que partieron en la Flotilla Global Sumud y las manifestaciones ciudadanas cada vez más multitudinarias y seguidas en el tiempo. Una de ellas es la llamada a boicotear los productos israelíes o a empresas internacionales vinculadas con Israel. Así es como se están produciendo pintadas frente a comercios de Mallorca en apoyo de esa campaña internacional de boicot a empresas. En este caso se ha vandalizado con pintadas el Carrefour Express de la calle Oms, en el número 35.

La fachada del supermercado ha aparecido este sábado con la pintada de "Cómplices del genocidio" y con pegotes de pintura roja dispersos en la entrada y alrededor de la pared del negocio. Es una forma más de protestar contra las empresas acusadas de apoyar al estado de Israel. También en Barcelona al menos otro supermercado de la multinacional de origen francés fue vandalizado.

Los activistas han venido acusando al Grupo Carrefour de ser cómplice en crímenes de guerra cometidos por el régimen israelí de ocupación, colonialismo y apartheid sobre el pueblo palestino por sus acuerdos con firmas activas en el establecimiento de colonias ilegales israelíes, según denuncias de grupos como Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), movimiento de liderazgo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad de ese pueblo.