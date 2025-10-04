Ataque vandálico contra un Carrefour en Palma por ser "cómplice del genocidio" en Palestina
El supermercado de la calle Oms boicoteado con pintadas por ser acusado de colaborar con el estado de Israel
En medio de la vorágine desatada ante el genocidio palestino por parte de Israel han ido en aumento otras formas de presión más allá de los activistas que partieron en la Flotilla Global Sumud y las manifestaciones ciudadanas cada vez más multitudinarias y seguidas en el tiempo. Una de ellas es la llamada a boicotear los productos israelíes o a empresas internacionales vinculadas con Israel. Así es como se están produciendo pintadas frente a comercios de Mallorca en apoyo de esa campaña internacional de boicot a empresas. En este caso se ha vandalizado con pintadas el Carrefour Express de la calle Oms, en el número 35.
La fachada del supermercado ha aparecido este sábado con la pintada de "Cómplices del genocidio" y con pegotes de pintura roja dispersos en la entrada y alrededor de la pared del negocio. Es una forma más de protestar contra las empresas acusadas de apoyar al estado de Israel. También en Barcelona al menos otro supermercado de la multinacional de origen francés fue vandalizado.
Los activistas han venido acusando al Grupo Carrefour de ser cómplice en crímenes de guerra cometidos por el régimen israelí de ocupación, colonialismo y apartheid sobre el pueblo palestino por sus acuerdos con firmas activas en el establecimiento de colonias ilegales israelíes, según denuncias de grupos como Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), movimiento de liderazgo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad de ese pueblo.
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- Malestar por el nombramiento del nuevo equipo directivo de es Pinaret
- El mayor portaviones del mundo recala en Mallorca en un despliegue de fuerza militar con Gaza de fondo
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes