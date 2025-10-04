Esta es la afectación en los aeropuertos de Baleares tras el cierre del aeródromo de Múnich por avistamiento de drones

El aeropuerto de Múnich ha retomado este sábado de forma escalonada su operativa después de que tuviera que ser cerrado por segunda noche consecutiva debido al avistamiento de drones.

El cierre de las pistas ha afectado a 46 vuelos de salida y 35 de llegada (23 han sido desviados y 12 cancelados). Aproximadamente 6.500 pasajeros se han visto afectados.

La suspensión de las operaciones de vuelo en el aeródromo de la ciudad del sur de Alemania ha tenido una pequeña afectación en los aeropuertos de Baleares.

La situación en los aeropuertos de Baleares

Tal y como ha podido confirmar este diario, de 20 vuelos programados con Múnich, cuatro tuvieron que ser cancelados en el aeropuerto de Palma. En el de Ibiza había cinco programados y dos tuvieron que ser suspendidos. En el de Menorca, los dos programados funcionaron con normalidad.

El aeropuerto de Múnich ha informado a primera hora de este sábado que, desde las 7, las operaciones aéreas se están reanudando de manera gradual. La gestora del aeródromo espera, de todos modos, que a lo largo del día aún haya retrasos.

Vuelos desviados

En la víspera ya se vieron afectados unos 3.000 pasajeros por el cierre del aeropuerto debido al mismo motivo. En este sentido, 17 vuelos no pudieron despegar por la noche y 15 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

Según el Servicio Alemán de Control Aéreo, las perturbaciones causadas por drones en los aeropuertos del país han aumentado significativamente.