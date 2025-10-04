Esta es la afectación en los aeropuertos de Baleares tras el cierre del aeródromo de Múnich por avistamiento de drones
De los aeropuertos de las islas, el de Palma ha sido el más afectado
El aeropuerto de Múnich ha retomado este sábado de forma escalonada su operativa después de que tuviera que ser cerrado por segunda noche consecutiva debido al avistamiento de drones.
El cierre de las pistas ha afectado a 46 vuelos de salida y 35 de llegada (23 han sido desviados y 12 cancelados). Aproximadamente 6.500 pasajeros se han visto afectados.
La suspensión de las operaciones de vuelo en el aeródromo de la ciudad del sur de Alemania ha tenido una pequeña afectación en los aeropuertos de Baleares.
La situación en los aeropuertos de Baleares
Tal y como ha podido confirmar este diario, de 20 vuelos programados con Múnich, cuatro tuvieron que ser cancelados en el aeropuerto de Palma. En el de Ibiza había cinco programados y dos tuvieron que ser suspendidos. En el de Menorca, los dos programados funcionaron con normalidad.
El aeropuerto de Múnich ha informado a primera hora de este sábado que, desde las 7, las operaciones aéreas se están reanudando de manera gradual. La gestora del aeródromo espera, de todos modos, que a lo largo del día aún haya retrasos.
Vuelos desviados
En la víspera ya se vieron afectados unos 3.000 pasajeros por el cierre del aeropuerto debido al mismo motivo. En este sentido, 17 vuelos no pudieron despegar por la noche y 15 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.
Según el Servicio Alemán de Control Aéreo, las perturbaciones causadas por drones en los aeropuertos del país han aumentado significativamente.
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- El mayor portaviones del mundo recala en Mallorca en un despliegue de fuerza militar con Gaza de fondo
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
- El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans