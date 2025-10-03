Vuelo inaugural a Mallorca: Swiss Air llega a Palma con el nuevo A350

Swiss Air incorpora a su flota el primero de sus nuevos Airbus A350-900. La aeronave aterrizó el jueves 10 de octubre en el aeropuerto de Zúrich, y realizará su primer vuelo comercial con pasajeros el sábado 25 de octubre, con destino a Mallorca, según ha confiramdo la compañía al Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editor que Diario de Mallorca.

"Durante las primeras semanas, operaremos el A350 en rutas europeas seleccionadas —entre ellas, Hannover y Düsseldorf, además de Palma—. Estos vuelos están destinados a la integración operativa del nuevo modelo y a la formación de nuestra tripulación", ha explicado un portavoz de Swiss Air.

Si todo transcurre según lo previsto, la aeronave comenzará a operar rutas de largo recorrido a partir de noviembre. "Primero volará a Boston y, más adelante, también a Montreal".

Una flota más sostenible y silenciosa

Swiss Air tiene previsto incorporar un total de diez A350-900 a su flota de aquí a 2031. Considerado uno de los aviones más avanzados para vuelos intercontinentales, destaca por su eficiencia y sostenibilidad. “Consume hasta un 25 % menos combustible, lo que se traduce en una notable reducción de las emisiones dióxido de carbono”, ha indicado el portavoz de la aerolínea. Además, esta aeronoave destaca por ser notablemente más silencioso. Las "tecnologías de última generación" y "un nuevo concepto de cabina" prometen una experiencia de vuelo más tranquila y confortable.

El A350-900 tiene una longitud de 65,26 metros y una envergadura de 64,75 metros. Puede transportar hasta 300 pasajeros distribuidos en tres clases, y está diseñado para cubrir distancias de hasta 13.890 kilómetros sin escalas.

El avión, con número de serie MSN 737, fue ensamblado en las instalaciones de Airbus en Toulouse. Allí se llevó a cabo la instalación del fuselaje, alas, motores y estabilizadores, además de la integración de la nueva cabina y la aplicación del diseño especial "Swiss Wanderlust", un homenaje visual a la diversidad y riqueza cultural de Suiza.