El mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, ya está en Mallorca. La bahía de Palma ha recibido este viernes al buque de guerra, una auténtica ciudad flotante que transporta más de 4.500 militares, cerca de 90 aeronaves y dos reactores nucleares bajo cubierta.

Con la presencia de esta embarcación militar, Mallorca se convierte, aunque sea brevemente, en parte de un tablero geopolítico marcado por el genocidio en Gaza. Desde el estallido de la nueva ofensiva israelí en esa zona, con miles de víctimas civiles, el portaaviones se ha convertido en pieza clave para disuadir a Irán y a sus aliados regionales, mostrando que la Casa Blanca puede reaccionar de inmediato si el conflicto se extiende.

El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma / B. Ramon

Partidos como Més y Esquerra Unida han rechazado la visita del USS Gerald R. Ford y denuncian que “Mallorca no puede ser usada como escaparate militar en plena guerra en Oriente Medio”. Los colectivos pacifistas y ecologistas, también se han pronunciado, y denuncian que la imagen de un portaaviones nuclear fondeado en plena bahía de Palma es un recordatorio inquietante de los riesgos que se asumen por la subordinación a intereses militares extranjeros.