El 'USS Gerald R. Ford' se disuelve entre la multitud: la tripulación del mayor portaviones del mundo visita la isla en una jornada de colapso turístico por los cruceros
Tres grandes buques han llenado las calles de Palma de turistas, mientras los militares optaban por conocer Valldemossa, las Coves del Drach o Magaluf
La tripulación del USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo y buque insignia de la Armada de Estados Unidos, se encuentra este viernes disfrutando de su tiempo libre en Mallorca. Los más de 4.500 marineros han desembarcado para realizar turismo y emprender diversas excursiones programadas por la isla, en un día en el que Palma se ha convertido en una marea de visitantes.
La coincidencia con la escala de tres grandes cruceros ha saturado las calles, haciendo prácticamente imposible avistar a un solo miembro del contingente militar.
Un dique flotante y excursiones cronometradas
A pesar de la invisibilidad de la tripulación en el pulso de la ciudad, la información recabada apunta a un despliegue logístico excepcional para asegurar su traslado a tierra. Se ha podido confirmar la instalación de un dique flotante junto al gigantesco portaviones. Esta estructura ha servido de plataforma para el transbordo a las embarcaciones privadas, las golondrinas y los chárters contratados. Según ha podido saber este diario, estas naves de recreo han estado trasladando, sobre las 10.30 de la mañana, a los marineros al Dique del Oeste.
Una vez en tierra, el Dique del Oeste se ha convertido en el punto de partida para los militares, que, según las informaciones proporcionadas por diferentes transportistas, han contratado un total de quince horas de excursiones para su periodo de asueto. Las rutas reservadas incluyen destinos tan emblemáticos como Valldemossa, las Covesdel Drach e incluso Magaluf.
Sin embargo las calles más concurridas de Palma, como el centro histórico, no han mostrado signos visibles de la presencia de grupos de militares paseando, realizando compras o tomando algo. El flujo de visitantes de los cruceros, que ha colapsado el centro, ha absorbido completamente a los recién llegados, dificultando cualquier avistamiento.
Tensión geopolítica
La escala del portaviones, que fondeará previsiblemente hasta el próximo martes, 8 de octubre, sigue siendo el foco de todas las miradas y la materia prima de la controversia. Tal como se publicara previamente, la silueta del USS Gerald R. Ford ha irrumpido en la línea de costa a eso de las 8.15 de la mañana, atrayendo de inmediato la estupefacción de turistas y residentes.
El asombro ha sido generalizado en el Paseo Marítimo, donde la inmensa estructura ha sido observada con detenimiento. "Mira eso, y con la que está cayendo", comentaba un residente, capturando la dualidad de la presencia del navío en un momento de máxima tensión geopolítica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
- El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas