El 'USS Gerald R. Ford' se disuelve entre la multitud: la tripulación del mayor portaviones del mundo visita la isla en una jornada de colapso turístico por los cruceros

La tripulación del USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo y buque insignia de la Armada de Estados Unidos, se encuentra este viernes disfrutando de su tiempo libre en Mallorca. Los más de 4.500 marineros han desembarcado para realizar turismo y emprender diversas excursiones programadas por la isla, en un día en el que Palma se ha convertido en una marea de visitantes.

La coincidencia con la escala de tres grandes cruceros ha saturado las calles, haciendo prácticamente imposible avistar a un solo miembro del contingente militar.

Un dique flotante y excursiones cronometradas

A pesar de la invisibilidad de la tripulación en el pulso de la ciudad, la información recabada apunta a un despliegue logístico excepcional para asegurar su traslado a tierra. Se ha podido confirmar la instalación de un dique flotante junto al gigantesco portaviones. Esta estructura ha servido de plataforma para el transbordo a las embarcaciones privadas, las golondrinas y los chárters contratados. Según ha podido saber este diario, estas naves de recreo han estado trasladando, sobre las 10.30 de la mañana, a los marineros al Dique del Oeste.

Se ha instalado un dique flotante junto al portaviones para que la tripulación pudiera ser trasladada a tierra con las diferentes embarcaciones. / DM

Una vez en tierra, el Dique del Oeste se ha convertido en el punto de partida para los militares, que, según las informaciones proporcionadas por diferentes transportistas, han contratado un total de quince horas de excursiones para su periodo de asueto. Las rutas reservadas incluyen destinos tan emblemáticos como Valldemossa, las Covesdel Drach e incluso Magaluf.

Sin embargo las calles más concurridas de Palma, como el centro histórico, no han mostrado signos visibles de la presencia de grupos de militares paseando, realizando compras o tomando algo. El flujo de visitantes de los cruceros, que ha colapsado el centro, ha absorbido completamente a los recién llegados, dificultando cualquier avistamiento.

Tensión geopolítica

La escala del portaviones, que fondeará previsiblemente hasta el próximo martes, 8 de octubre, sigue siendo el foco de todas las miradas y la materia prima de la controversia. Tal como se publicara previamente, la silueta del USS Gerald R. Ford ha irrumpido en la línea de costa a eso de las 8.15 de la mañana, atrayendo de inmediato la estupefacción de turistas y residentes.

El asombro ha sido generalizado en el Paseo Marítimo, donde la inmensa estructura ha sido observada con detenimiento. "Mira eso, y con la que está cayendo", comentaba un residente, capturando la dualidad de la presencia del navío en un momento de máxima tensión geopolítica.