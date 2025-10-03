Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres mallorquinas permanecen retenidas en una prisión de Israel tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud

Fuentes diplomáticas confirman que una delegación española acude este viernes a la prisión de Saharonim para prestar asistencia consular a Lucía Muñoz, Alejandra Martínez y Reyes Rigo

Lucía Muñoz y Alejandra Martínez a bordo del 'Huga' rumbo a Gaza.

Lucía Muñoz y Alejandra Martínez a bordo del 'Huga' rumbo a Gaza. / Lucía Muñoz

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

Las tres ciudadanas mallorquinasLucía Muñoz, Alejandra Martínez y Reyes Rigo— que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud permanecen detenidas en la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, después de que las fuerzas israelíes interceptaran la expedición humanitaria rumbo a Gaza. Se espera que sean deportadas en los próximos días.

Fuentes diplomáticas confirman a EFE que una delegación española acude este viernes a la cárcel de Saharonim para prestar asistencia consular a los ciudadanos españoles implicados. El centro penitenciario se sitúa junto al pueblo de Kziot, muy cerca de la frontera con Egipto, y alberga a migrantes irregulares y a personas retenidas en operaciones de seguridad.

Según un funcionario penitenciario citado por agencias, alrededor de 450 integrantes de la flotilla se encuentran en estas instalaciones tras la operación israelí en aguas internacionales. Entre ellos figuran las tres activistas de Mallorca: Lucía Muñoz, Alejandra Martínez y Reyes Rigo.

Asistencia consular en marcha

El Ministerio de Asuntos Exteriores también ha confirmado que los diplomáticos españoles mantienen contacto directo con las autoridades penitenciarias israelíes para garantizar los derechos de los detenidos y evaluar su estado. De momento, no se especifica cuánto tiempo permanecerán en la prisión antes de ser deportados.

El procedimiento habitual en estos casos consiste en mantener a los activistas bajo custodia hasta completar los trámites para su expulsión y prohibición de entrada futura en Israel, lo que podría generar antecedentes policiales vinculados a su actividad política.

