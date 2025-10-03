Som Mallorca celebra su congreso y vota si abre conversaciones para una coalición con El PI
El partido pondrá el acento en dos grandes ejes: el freno demográfico y la recuperación de poder político para las islas
La formación Som Mallorca afronta este sábado una jornada decisiva en la que confluyen dos hitos políticos. Por una parte, el partido celebra su congreso, del que saldrá la nueva ejecutiva encargada de pilotar la organización en los próximos años.
Al mismo tiempo, la militancia deberá pronunciarse sobre una cuestión estratégica: la votación de una propuesta para iniciar conversaciones con El PI-Proposta per les Illes con el fin de explorar la creación de una coalición política.
Según fuentes internas, la idea que se plantea es que esa coalición se denomine Coalició per Mallorca y que tenga un carácter ideológicamente transversal, con el acento puesto en dos grandes ejes: el freno demográfico y la recuperación de poder político para las islas.
Estas mismas fuentes explican que no se trata todavía de un acuerdo cerrado, sino de dar un primer paso formal para abrir un diálogo que permita valorar puntos de coincidencia programática y organizativa con El PI.
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
- El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas