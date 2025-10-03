Los socorristas de Baleares mantienen la huelga indefinida y preparan un octubre lleno de manifestaciones
La Unió de Socorristas no alcanza un acuerdo con la patronal tras presentar una oferta por debajo del aumento interanual del convenio vigente
El colectivo exige la intervención del Govern y de Emergencias
Los socorristas de Baleares no ha alcanzado un acuerdo con la patronal para la mejora de sus condiciones laborales y han anunciado seis manifestaciones para este mes de octubre para protestar contra si situación. La Unió de Socorristes- CNT del archipiélago mantendrá así, tras el fracaso en las negociaciones, la huelga indefinida que empezaron el día 28 de septiembre.
La Unió ha comunicado que la oferta presentada por la patronal ha sido por debajo del actual aumento interanual del convenio vigente, aludiendo desde la empresa, "con clara intención de profundizar la precarización existente en el ámbito", que “no todos los trabajadores tienen por qué comprar zapatos a sus hijos”.
El colectivo también denuncia que su derecho a huelga "está siendo vulnerado por unos vejatorios servicios mínimos estipulados al 100%, o peor aún, como en Ibiza, donde los servicios mínimos han sido incluso superiores a los prestados el resto de la temporada". Los socorristas aseguran, además, que durante la protesta que celebraron el pasado domingo "se encargaron de perseguir y amenazar a los compañeros que ejercían su derecho de expresión".
En el marco de la huelga, explican que ni el govern ni la Dirección General de Emergencias se ha puesto en contacto con la Unió para buscar una salida a su situación. Por eso, han exigido a la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, y al responsable de Emergencias, Pablo Gárriz, "que se hagan cargo de ofrecer las respuestas que la sociedad se merece".
Seis manifestaciones
Los socorristas han programado manifestaciones en la Plaza España los próximos días 15, 22 y 29 de octubre a las 18:00 horas, y frente a la Presidencia del Govern los días 17, 24 y 31 a las 8:00 horas, con la intención de visibilizar la problemática y ofrecer la posibilidad de que los responsables comparezcan frente a la sociedad a la que se deben.
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
- El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas