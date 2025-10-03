Los socorristas de Baleares mantienen la huelga indefinida y preparan un octubre lleno de manifestaciones

Los socorristas de Baleares no ha alcanzado un acuerdo con la patronal para la mejora de sus condiciones laborales y han anunciado seis manifestaciones para este mes de octubre para protestar contra si situación. La Unió de Socorristes- CNT del archipiélago mantendrá así, tras el fracaso en las negociaciones, la huelga indefinida que empezaron el día 28 de septiembre.

La Unió ha comunicado que la oferta presentada por la patronal ha sido por debajo del actual aumento interanual del convenio vigente, aludiendo desde la empresa, "con clara intención de profundizar la precarización existente en el ámbito", que “no todos los trabajadores tienen por qué comprar zapatos a sus hijos”.

El colectivo también denuncia que su derecho a huelga "está siendo vulnerado por unos vejatorios servicios mínimos estipulados al 100%, o peor aún, como en Ibiza, donde los servicios mínimos han sido incluso superiores a los prestados el resto de la temporada". Los socorristas aseguran, además, que durante la protesta que celebraron el pasado domingo "se encargaron de perseguir y amenazar a los compañeros que ejercían su derecho de expresión".

En el marco de la huelga, explican que ni el govern ni la Dirección General de Emergencias se ha puesto en contacto con la Unió para buscar una salida a su situación. Por eso, han exigido a la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, y al responsable de Emergencias, Pablo Gárriz, "que se hagan cargo de ofrecer las respuestas que la sociedad se merece".

Seis manifestaciones

Los socorristas han programado manifestaciones en la Plaza España los próximos días 15, 22 y 29 de octubre a las 18:00 horas, y frente a la Presidencia del Govern los días 17, 24 y 31 a las 8:00 horas, con la intención de visibilizar la problemática y ofrecer la posibilidad de que los responsables comparezcan frente a la sociedad a la que se deben.