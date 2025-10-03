El sindicato SIAU lleva a los tribunales la adjudicación de plazas docentes de este curso

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha interpuesto una demanda judicial contra las adjudicaciones de plazas para docentes interinos realizadas por la conselleria de Educación para este curso. La acción legal se ha presentado junto a la entidad Unió Docent (conformada por docentes afectados por los cambios en los criterios de adjudicación introducidos este año), en el marco de una demanda colectiva que impugna cuatro resoluciones relacionadas con este proceso, que, según denuncian, han causado "graves perjuicios a centenares de profesionales" de la enseñanza pública.

Desde el sindicato aseguran que esta iniciativa responde a la necesidad de “defender los derechos del colectivo docente ante un proceso caótico, opaco e irregular, que ha generado inseguridad, incertidumbre y más precariedad al inicio de curso”.

Paralelamente, SIAU recuerda que la campaña de recogida de firmas para exigir responsabilidades políticas y una auditoría externa independiente en la conselleria de Educación ya ha superado las 1.000 adhesiones. Pese a esta movilización, denuncian que el departamento continúa sin dar respuesta ni asumir responsabilidades por el “desgobierno” de este inicio de curso. El sindicato exige a la Conselleria que ofrezca explicaciones públicas inmediatas y garantice procesos de adjudicación “transparentes, justos y respetuosos con los derechos de los docentes”.

El proceso de adjudicación de plazas de este verano generó mucho malestar entre algunos aspirantes debido a que se dio prioridad para elegir a los docentes que habían perdido una vacante, independientemente de su puntuación, con lo que hubo aspirantes que vieron cómo les pasaba por delante gente con menos puntos y experiencia. Esta medida fue acordada en mesa sectorial, según Conselleria a propuesta sindical, con el voto a favor de todas las fuerzas sindicales presentes y la abstención de UOB. L a idea era dar algo más de estabilidad a aquellos interinos que perdían la vacante antes de cumplir los tres años máximo que la ley les permite ocuparla.

Además de este cambio, muy criticado por algunos, el proceso generó denuncias y quejas por supuesta opacidad y arbitrariedad en la retirada y asignación de algunas plazas concretas. También fue polémico que la recién aterrizada directora general de Personal Docente, Joana Maria Cabrer, firmó la resolución definitiva de adjudicación de plazas antes de que hubiese acabado el plazo para hacer alegaciones. Con todo, desde Educación han valorado que el proceso ha sido un éxito porque en agosto ya se habían adjudicado el 98% de las vacantes, un porcentaje récord.