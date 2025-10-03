Seguimiento masivo de la huelga en la sanidad pública en Mallorca: los médicos piden la dimisión de la ministra

Los médicos de Baleares han secundado de manera masiva la huelga que se ha convocado para el día de hoy en la sanidad pública, que solo atiende los actos urgentes. Y los profesionales sanitarios han querido expresar su malestar por el texto del futuro estatuto marco, que se está negociando en Madrid, a través de una protesta que se ha desarrollado este mediodía en Palma, frente a la Delegación del Gobierno. Han asistido alrededor de unos 300 médicos, que habían sido convocados por el sindicado médico Simebal y con el apoyo del Colegio Médico de Baleares. Los profesionales sanitarios han solicitado la dimisión inmediata de la ministra de Sanidad, a la que han citado únicamente por su nombre, recordando que es médica y ella misma trabaja para la sanidad pública.

Miguel Lázaro, el representante del sindicato mayoritario, ha leído un documento para explicar las razones que han justificado esta movilización laboral. Ha denunciado el contenido del texto del futuro estatuto, que intenta imponer el Ministerio de Sanidad, sin aceptar las propuestas que están planteando los profesionales sanitarias.

Los médicos residentes han secundado en masa la huelga / J.F.M.

Entre la lista de agravios que citó Lázaro señaló que el documento deja a los médicos sin incentivos para puestos de difícil cobertura y sin unos ratios adecuados. Además, desde el Gobierno de Madrid se pretende suprimir criterios comunes y el derecho al ejercicio efectivo.

Además, los médicos también denuncian que el documento elimina complementos en las pagas extra, y permite que no se les abone la totalidad del sueldo cuando están de baja por enfermedad, durante el periodo de maternidad o en situación de riesgo. Y anuncian que no están dispuestos a aceptar la definición sobre la jornada ordinaria que se quiere imponer en la sanidad pública, ni que el pago por las horas extras durante las guardias no se abone de la misma manera que la jornada ordinaria. Además, estas horas extraordinarias durante las guardias no se cotizan.

Lázaro denunció que “llevamos meses reclamando un estatuto propio que recoja nuestras especiales condiciones de formación y responsabilidad”. Explicó que también, “no solo no se están escuchando nuestras demandas” en las numerosas reuniones que se ha mantenido con los representantes del Ministerio, sino que “nos encontramos con que la última propuesta ministerial es directamente un atropello intolerable a los derechos de los médicos y de los trabajadores sanitarios, que pone en riesgo el futuro de la sanidad pública en España”.

Los médicos denuncian el maltrato que están sufriendo / J.F.M.

El representante sindical denunció que el borrador intenta imponer una jornada laboral a los médicos de la sanidad pública con muchas más horas que otros trabajadores con menos responsabilidad. Y aseguró que a través del sistema de incompatibilidades que pretende imponer el Ministerio “penaliza el talento para ejercer únicamente en el sistema nacional de salud”.

El doctor Lázaro expresó que el colectivo médico está cansado de la actitud que mantiene la administración central, a la que acusó directamente de no valorar la figura, ni el trabajo que están desarrollando los profesionales sanitarios. Se quejó de que el documento, que según Lázaro ha sido rechazado por todos los consejeros autonómicos de sanidad, eliminar los límites de la jornada que deben realizar los médicos, ni el derecho al descanso que les corresponde. Unas medidas que están directamente relacionadas con la escasez de recursos y sobre todo de profesionales sanitarios.

La protesta se ha celebrado frente a la Delegación del Gobierno / J.F.M.

Los médicos que han participado en esta protesta han anunciado que no están dispuestos a aceptar estas condiciones laborales que les están imponiendo y han denunciado “el maltrato institucional” que se está imponiendo a un colectivo, que con esta protesta y el desarrollo de esta huelga solo “pretende defender el sistema público de salud y una mejor asistencia a los pacientes”.

El representante del sindicato recordó que en España hay alrededor de unos 300 mil médicos, pero únicamente algo más de la mitad trabajan en la sanidad pública. El resto trabaja en las clínicas privadas o ha preferido marcharse a otro país donde las condiciones laborales, pero sobre todo económicas, son mucho mejor. “No vamos a tolerar este nuevo atropello”, anunció Lázaro, que aseguró que con esta movilización laboral, que podría repetirse en el futuro, los médicos “no reclamamos privilegios corporativos, sino respeto y consideración hacia nuestra labor, hacia nuestra cualificación profesional y hacia la enorme responsabilidad que asumimos cada día en hospitales, centros de salud y servicios de urgencia”.

Según las cifras de seguimiento de esta huelga que ha facilitado el sindicato Simebal, el 95 por ciento de los médicos residentes ha secundado la protesta laboral. También alrededor de los 80% de médicos adjuntos está hoy en huelga, mientras que en atención primaria el seguimiento es de alrededor del 70%. Según Miguel Lázaro, este alto porcentaje de seguimiento a la huelga es el reflejo del malestar que siente en estos momentos el colectivo ante el último borrador del estatuto que ha presentado el Ministerio de Sanidad. Y le ha recordado a la ministra Mónica García, que cuando abandone la política y regrese a su plaza de médico, tendrá que cumplir estas condiciones laborales, que no estaría dispuesta a aceptar si en estos momentos estuviera ejerciendo como sanitaria.

Los sanitarios recordaron que esta huelga se convoca en contra del Ministerio de Sanidad y no de la conselleria de Sanidad, porque consideran que en estos momentos desde Madrid se están adoptando decisiones que ocasionan “un evidente maltrato a los profesionales”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Carles Recasens, aseguró que los profesionales sanitarios no están exigiendo privilegios, sino unas mínimas condiciones sanitarias. Denunció la sobrecarga de trabajo que deben soportar los galenos, al tiempo que no reciben ni el más mínimo reconocimiento por parte de los políticos que gestionan la sanidad pública. Recasens justificó que con esta movilización se pretende “defender los derechos de los médicos y proteger a nuestros pacientes, que tienen derecho a una mejor sanidad”.