Nicolas Atanes: “Los que amamos las matemáticas debemos contagiar a los demás”

P. Tiene veintiún años, está estudiando y al mismo tiempo da conferencias de divulgación. ¿Cómo se combina todo esto a su edad?

R. (Sonríe) Combinar, palabra con notaciones matemáticas. Mire, se combina de manera positiva, viendo que las matemáticas nos envuelven desde todos los ámbitos. Desde pequeño ya sentía interés por descubrir cómo funciona el mundo de los números y las operaciones y a los dieciséis empecé a pensar cómo podía compartir ese interés y esa pasión con todo el mundo, ya que por otra parte veía como a mis compañeros de clase las matemáticas les parecían difíciles.

P. Todo lo ve desde un prisma matemático. Es usted un observador a la vez que activista. ¿O deberíamos decir un friqui?

R. Si los que pensamos que el pensamiento matemático está en todas partes y que los números y el cálculo tampoco son tan difíciles no hacemos nada, entonces la pasividad y la negatividad ganará terreno en este sentido. Los que amamos las matemáticas debemos contagiar a los demás. Llámelo friquismo, pero se trata de una idea que poco a poco es compartida por más gente: es necesario dar a conocer las matemáticas.

P. ¿Qué tienen las matemáticas que las ha convertido en su vida?

R. Me seduce la creatividad y la veracidad intrínsecas que tienen. También me gusta verlas como un juego, pues puedes disfrutar a la vez que aprender. Dedicar un tiempo a resolver un problema o un acertijo de lógica tiene algo de juego.

P. ¿Cuál ha sido la tesis que les ha expuesto a los alumnos de la UIB?

R. Pues que sean conscientes que además de aprender conocimientos elevados sobre álgebra o análisis, fuera de las aulas universitarias les espera un mundo que va por otros caminos y que necesita de profesores que puedan hacer que esa materia sea vista con otros ojos.

P. ¿Por qué a muchos estudiantes de primaria y secundaria las matemáticas les parecen difíciles?

R. Una razón podría ser porque para hacer matemáticas es necesario pensar más allá del cuaderno de notas o del libro de texto. En las matemáticas no siempre las respuestas son inmediatas, debemos buscarlas y equivocarnos por el camino. Prueba y error, ese es el camino para aprender matemáticas.

P. Y a la pregunta “¿Para qué sirven las matemáticas?” ¿Qué responde?

R. Pues que nos ayudará a ser más críticos y a dar respuestas sencillas a problemas cotidianos.

P. Le imagino un estudiante destacado.

R. Bueno, sí es cierto que siempre me ha interesado aprender más allá del aula, esa ha sido mi característica, si es que tengo alguna. Por otra parte, piense que, estando diagnosticado como autista, las cosas que me interesan, me interesan mucho.

P. De hecho existen estudios que relacionan el autismo con la disposición hacia la ciencia.

R. Desde pequeño y con la ayuda de mis padres, he convivido con ello y nunca ha representado nada negativo.

R. ¿Cómo le marcaron sus profesores en este camino?

P. Recuerdo especialmente a algunos que sí me orientaron hacia el estudio de las matemáticas y que me hicieron amarlas; en concreto pienso en Gustavo Ochoa que luego fue homenajeado por su trabajo. De todas maneras, aprovecho para indicar que las programaciones son tan extensas que los maestros poco pueden hacer para ayudar a la hora de orientar y reconducir, tampoco para explicar a través de juegos y otros elementos, cosa que en el fondo lo que hace es desmotivar a alumnos y profesores. Los estudiantes deberían dejar las aulas salir más a la calle para ver que las matemáticas están en todas partes: en la música, en el deporte, en los edificios y monumentos. El mundo está envuelto de matemáticas.

P. Le noto crítico con los planes de estudio.

R. Hace unos días comparecí en el Parlament de Catalunya justamente para exponer este tema. En Primaria y Secundaria una enorme cantidad de alumnos aprenden matemáticas para aprobar el examen y luego olvidar lo aprendido. Es muy triste que eso pase, así que las programaciones deberían enseñar a ser críticos, a pensar. Y eso no es tan difícil, incluso sin cambiar mucho los currículums. Con ello no quiero marcar ninguna línea ni aconsejar a los profesores, ellos saben mejor que yo cuáles son y cómo pueden utilizar sus herramientas, lo que digo es que las programaciones no ayudan a que se trabaje la deducción y el pensamiento crítico.

P. La clase política le invita y la prensa habla mucho de usted, incluso apareció en un reportaje del New York Times.

R. Lo del periódico americano surgió cuando la periodista científica Katrina Miller se interesó por algunos edificios emblemáticos de Barcelona. Así que contactó conmigo para que le explicara la ciudad desde un punto de vista matemático, siguiendo una ruta que yo había diseñado para aprender ciencias en las calles.

P. Olimpiadas matemáticas, Pruebas cangur, ¿qué piensa de estos encuentros en forma de campeonatos?

R. Creo que aportan valor al estudio, tanto a los que los ganan como a los que no, pues a ellos les puede ayudar a gestionar la frustración. Yo mismo no llegué a clasificarme para ninguna fase nacional y no por ello dejé de interesarme por ese campo. Por otra parte, está el proceso de preparación que se hace a través de grupos de trabajo con los que sueles congeniar. Estos certámenes sociabilizan.

P. ¿Cuál es la última vez que le han dicho aquello de “yo soy de letras”?

R. (Sonríe). Me lo dicen a menudo y les contesto que en matemáticas también hay muchas letras; en las ecuaciones y en los planteamientos de los problemas hay más letras que números.

P. Un clásico: Las matemáticas ¿se inventan o se descubren?

R. Me gusta decir que son como el ajedrez, se inventan unas reglas y unos movimientos, pero cada partida es diferente y se va construyendo paso a paso.