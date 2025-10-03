"Es un mensaje de fuerza y amenaza": medio centenar de personas se manifiesta contra la presencia del portaaviones Gerald R. Ford en la bahía de Palma

Más de cincuenta personas se han concentrado esta tarde en el Paseo Marítimo para condenar la presencia del portaaviones americano USS Gerald R. Ford en Palma, fondeado desde este viernes en frente a la bahía. Con el imponente buque militar de fondo, los manifestantes han desplegado varias pancartas con mensajes anti OTAN y rechazando la escala del navío americano. De fondo ha sonado la canción Give Peace a Chance de John Lennon publicad a finales de los años sesenta.

Acompañados por a batucada Tambors per la Pau, la concentración se ha celebrado específicamente frente a la costa palmesana, al final de Avenidas, con la intención de que los presentes pudieran observar de primera mano la imponencia del USS Gerald R. Ford. La organización ha estado repartiendo folletos entre los transeúntes que contenían el argumentario de la organización contra la presencia de estas embarcaciones en aguas baleares.

"Es un abuso militarista lo que hay detrás de nosotros. Tienen un poder con el que en dos minutos podrían destruir esta isla, aparte de que es un peligro porque porta y tiene un reactor nuclear", relataba Albert Aguilera, uno de los portavoces de la Plataforma per la Pau. Aguilera ha recordado que ya se declaró la desnuclearización de la bahía de Palma y ha mostrado su indignación por "volver a tener barcos nucleares" en aguas de Baleares. También se ha sumado a las peticiones para la liberación de los integrantes de la Flotilla a Gaza.

Salvador Martínez, otro de los portavoces de la entidad, ha señalado que "la representación de este barco es la OTAN, y la OTAN no es una fuerza de paz" y ha recordado que "allá donde va esta entidad hay conflicto y escalada bélica".

El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma / E.P.

"Contradice los valores de paz"

Miembros de Plataforma Mallorca per la Pau ha leído un manifiesto en el que ha reiterado su rechazo a la presencia del USS Gerald R. Ford en la bahía de Palma: "Su presencia en el Mediterráneo no es un hecho neutral: es un mensaje de fuerza y amenaza que solo contribuye a aumentar la tensión internacional". El texto asegura que el fondeo del portaaviones "contradice radicalmente los valores de paz y convivencia que defendemos como pueblo".

Así, se oponen a la presencia de "cualquier barco que pueda transportar armas nucleares" así como al uso del Mediterráneo como escenario de maniobras o rutas militares. La Plataforma también ha querido dejar claro a través del manifiesto su rechazo total a OTAN: "La Alianza Atlántica no ha sido nunca sinónimo de paz, sino de escala armamentística, injerencia en conflictos y sumisión a los intereses militares de Estados Unidos y de otras potencias, ejemplo es el apoyo total del país al genocidio de Gaza y Palestina".

Así, advierten de que una carrera armamentística solo traerá "más miedo, más desconfianza y más guerras" y urgen al Gobierno central, al Govern y a las instituciones locales que se posicione en contra de la escala del navío americano "para garantizar que Baleares sea un territorio de paz, desnuclearizado y fura de la lógica bélica".