El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: "Mira eso, y con la que está cayendo"

El horizonte de la Bahía de Palma amanecía este viernes repleto de embarcaciones, entre yates y cruceros, una presencia que ha empezado a deslucir a eso de las 8.15 de la mañana, cuando la silueta imponente y progresivamente definida del USS Gerald R. Ford, el mayor portaviones del mundo y buque insignia de la Armada de Estados Unidos, irrumpía en la línea de costa, cumpliendo con la hoja de ruta prevista.

Una hora después, el buque de guerra, calificado de auténtica ciudad flotante, se había anclado por completo en el corazón de la bahía, llamando la atención de los más madrugadores, que con una mano en la frente interrumpían su marcha para ver con el mayor detalle posible el gran navío. A lo largo del Paseo Marítimo y en la playa de Can Pere Antoni, la escena era recurrente desde primera hora: turistas y residentes se paraban en seco, y los dedos señalaban sin cesar hacia la inmensa estructura.

Asombro de los viandantes

El asombro era notable ante el despliegue del portaviones. Entre los viandantes, un residente se ha detenido a observar el coloso, y su comentario ha capturado la dualidad del momento: "Mira eso, y con la que está cayendo", ha comentado a su acompañante, que también miraba con estupefacción hacia el mar. El barco, que fondeará previsiblemente hasta el próximo martes, 8 de octubre, no es una visita militar más; es la escala del portaviones más grande y caro del mundo, una presencia que inscribe a Mallorca en el tenso tablero geopolítico actual.

El Ford, con sus 337 metros de eslora, es un coloso de propulsión nuclear que transporta a más de 4.500 militares, cerca de 90 aeronaves y tecnología de vanguardia, y su despliegue en el Mediterráneo cobra un significado especial en un momento de máxima inestabilidad. Desde el estallido de la nueva ofensiva israelí en Gaza, con miles de víctimas civiles, Washington ha reforzado su presencia militar, y este portaviones se ha erigido en la pieza clave para disuadir a Irán y a sus aliados regionales. Su presencia es un mensaje directo de la Casa Blanca, que muestra que Estados Unidos puede reaccionar de inmediato si el conflicto en Oriente Medio se extiende.

El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma / E.P.

Despliegue de fuerza

Que el buque insignia de la Armada estadounidense eche el ancla en Palma significa que Mallorca se convierte así, aunque solo por unos días, en parte de ese tablero geopolítico marcado por la guerra. Este despliegue de fuerza no solo busca proteger a Israel, sino también enviar una señal a otros actores con intereses en el Mediterráneo oriental, como Turquía y Rusia. La presencia del buque subraya, además, la implicación indirecta de España en la estrategia de la OTAN, a pesar de la ausencia de un debate público profundo sobre el papel de la isla en estas maniobras bélicas.

La llegada de los 4.500 marineros ha activado inmediatamente el motor económico de la isla, generando reacciones duales. Para el sector comercial, la visita es vista como una oportunidad económica sin precedentes. La escala permitirá a la tripulación disfrutar de unos días de descanso tras maniobras en el Atlántico Norte. Se espera una actividad comercial intensa, ya que, según las informaciones, se han contratado numerosas golondrinas y chárters para el traslado de la tripulación a tierra, por lo que se prevé que la tripulación visite durante estos días de asueto Palma y sus alrededores y aporte grandes ganancias con los gastos que realice en comercios, restaurantes y hoteles, tal como ocurrió con el USS Harry S. Truman en julio de 2022.

Rechazo a la visita

Aunque el PP ha defendido abiertamente la escala, poniendo el foco en estos beneficios económicos, la visita ha provocado una cascada de reacciones de rechazo en el ámbito político y social de Baleares. Partidos de izquierda como Més per Mallorca y Esquerra Unida (EUIB) han sido las voces más contundentes. Ambos partidos han asegurado que el barco "no es bienvenido" y han denunciado que la visita sitúa a Baleares "en el centro de la geopolítica mundial", pidiendo que el portaaviones "pase de largo" para reivindicar a la comunidad autónoma como "tierra de paz".

Desde el ámbito estatal, líderes de Podemos, como Ione Belarra e Irene Montero, se han sumado a las críticas, exigiendo directamente al Gobierno central que impida el atraque. Belarra aseveró que el fondeo del Gerald R. Ford "plantea un terrible peligro para la seguridad" y ahonda en el "vasallaje al imperialismo de la OTAN".

Para los colectivos pacifistas y ecologistas, la imagen de un portaaviones nuclear fondeado en plena bahía de Palma es un "recordatorio inquietante" de los riesgos que se asumen. De hecho la Plataforma Mallorca per la Pau ha convocado una manifestación para esta misma tarde a las 18:30 horas en la intersección entre las Avenidas y el Paseo Marítimo, bajo el lema 'OTAN No. Fora vaixells de guerra de la nostra terra'. La entidad rechaza que la isla sea "una base militar" y un "símbolo de guerra, amenaza y escándalo militar".

La presencia del USS Gerald R. Ford se inscribe en una larga y polémica historia de escalas de la Armada estadounidense en Palma. La primera vez que el puerto acogió a portaaviones fue en 1952. A lo largo de las décadas siguientes, las escalas se volvieron tan frecuentes que se vieron casi como rutina. Sin embargo, el final de la Guerra Fría, la reducción de la Sexta Flota y el aumento de las protestas ciudadanas en Mallorca, críticas con la asociación de la isla a maniobras bélicas, provocaron un declive paulatino de estas visitas. Ahora, con la llegada del coloso nuclear, el puerto mallorquín revive una tradición que parecía apagada, pero lo hace en un contexto infinitamente más cargado de controversia y con el conflicto en Gaza como telón de fondo.

Palma se ha despertado este viernes con una postal impresionante, pero profundamente incómoda, que la sitúa en el centro de las tensiones globales.