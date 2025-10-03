El Govern resta importancia a la llegada a Palma del portaviones USS Gerald R. Ford: "España es un país de la OTAN"

El Govern valora con normalidad la escala en el puerto de Palma del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, que arriba acompañado de su escolta en el marco de operaciones de la OTAN. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, afirma que se trata de una situación ordinaria que no debe generar alarma ni interpretaciones excepcionales.

Costa recuerda que “no es la primera vez que viene un portaviones” y que el hecho debe enmarcarse en la relación de España con Estados Unidos. “Hay que tomar esta situación con normalidad, España es un país de la OTAN”, subraya el portavoz.

El Govern recalca que la llegada se asume “con total tranquilidad” y que la institución autonómica no considera necesario darle un protagonismo extraordinario. “No queremos darle más importancia de la que tiene”, insiste Costa.

El Ejecutivo balear remarca que no se trata de un episodio excepcional en el puerto de Palma. “No es un hecho aislado ni extraordinario”, asegura el portavoz. Por ello, Costa concluye que “hay que tomárselo como normal”, encuadrando la presencia del buque en la cooperación internacional de defensa que mantiene España en el marco de la Alianza Atlántica.