El Govern desconoce la situación de las mallorquinas de la flotilla de Gaza pero espera que puedan volver "lo más rápido posible"
El portavoz, Antoni Costa, explica que el ministerio “no ha informado” sobre estas cinco personas al Govern aunque añade que es “normal” porque la diplomacia es competencia del Gobierno
El Govern se ha pronunciado por primera vez sobre la situación de los cinco ciudadanos de Baleares —tres de las tripulantes son mallorquinas— que viajaban en la flotilla con destino a Gaza. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, traslada un mensaje centrado en el retorno de los implicados y en el respeto a los canales diplomáticos estatales.
“Deseamos que los cinco ciudadanos puedan volver lo más rápido posible a sus casas para estar con sus familiares”, señala Costa, poniendo el acento en la prioridad inmediata. Sobre el contexto en el que partió la flotilla, el portavoz apunta que “todos eran conscientes del riesgo de esta operación humanitaria” debido al conflicto”.
Asimismo, Costa indica que “no ha habido contacto ni con ellos ni con las familias” y que “corresponde al Gobierno la diplomacia”, marcando así el alcance competencial de las actuaciones. “Poco más podemos añadir”, zanjó.
En relación con el flujo de información, el portavoz asegura que el ministerio “no ha informado sobre estas cinco personas al Govern” y añade que “es normal que no se nos comunique porque es competencia del Gobierno”.
