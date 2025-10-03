El Govern descarta por ahora un adelanto electoral junto a otras comunidades del PP
Antoni Costa asegura que el Ejecutivo “en absoluto” tiene ese escenario sobre la mesa a día de hoy: “No planteamos ningún escenario electoral; sería un ejercicio de oportunismo, pero no sabemos qué pasará dentro de seis meses”
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha descartado que el Ejecutivo balear contemple por ahora la posibilidad de un adelanto electoral, en paralelo a lo que se está debatiendo en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular como Extremadura, Murcia o Aragón.
“A día de hoy tenemos los presupuestos de 2025 aprobados y las condiciones no son para adelantar elecciones”, asegura Costa. Además, el portavoz añade que “las principales iniciativas del Govern para abordar los principales problemas, en ámbitos turísticos o económicos, ya están aprobadas y en vigor”.
El portavoz insiste en que no existe “ningún indicio que nos haga decir que vamos a convocar elecciones” y que el Ejecutivo “en absoluto” se plantea ese escenario. “No planteamos ningún escenario electoral; sería un ejercicio de oportunismo, pero no sabemos qué pasará dentro de seis meses”, señaló.
Costa remarca que la legislatura mantiene su rumbo: “Este Govern cumple y ha hecho los deberes. En estos dos años hemos cumplido con la palabra dada y una parte muy significativa del programa está en marcha o ya se ha cumplido. Si alguien se cree que este Govern tirará la toalla o se quedará parado, va muy equivocado”.
En este sentido, recalca que “los ciudadanos nos eligieron para gobernar y eso es lo que tenemos que hacer los cuatro años”. La hoja de ruta, afirma, pasa por “presentar los presupuestos y llevar el techo de gasto al Parlament”, lo que obligará a las demás formaciones a posicionarse: “Otras formaciones tendrán que explicarlo si votan en contra de los presupuestos”. Costa reconoce, en todo caso, que “somos un gobierno en solitario y no tenemos mayoría en el Parlament, por lo que tenemos que negociar”.
