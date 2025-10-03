El Govern descarta por ahora un adelanto electoral junto a otras comunidades del PP

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha descartado que el Ejecutivo balear contemple por ahora la posibilidad de un adelanto electoral, en paralelo a lo que se está debatiendo en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular como Extremadura, Murcia o Aragón.

“A día de hoy tenemos los presupuestos de 2025 aprobados y las condiciones no son para adelantar elecciones”, asegura Costa. Además, el portavoz añade que “las principales iniciativas del Govern para abordar los principales problemas, en ámbitos turísticos o económicos, ya están aprobadas y en vigor”.

El portavoz insiste en que no existe “ningún indicio que nos haga decir que vamos a convocar elecciones” y que el Ejecutivo “en absoluto” se plantea ese escenario. “No planteamos ningún escenario electoral; sería un ejercicio de oportunismo, pero no sabemos qué pasará dentro de seis meses”, señaló.

Costa remarca que la legislatura mantiene su rumbo: “Este Govern cumple y ha hecho los deberes. En estos dos años hemos cumplido con la palabra dada y una parte muy significativa del programa está en marcha o ya se ha cumplido. Si alguien se cree que este Govern tirará la toalla o se quedará parado, va muy equivocado”.

En este sentido, recalca que “los ciudadanos nos eligieron para gobernar y eso es lo que tenemos que hacer los cuatro años”. La hoja de ruta, afirma, pasa por “presentar los presupuestos y llevar el techo de gasto al Parlament”, lo que obligará a las demás formaciones a posicionarse: “Otras formaciones tendrán que explicarlo si votan en contra de los presupuestos”. Costa reconoce, en todo caso, que “somos un gobierno en solitario y no tenemos mayoría en el Parlament, por lo que tenemos que negociar”.