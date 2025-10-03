El Govern autoriza la adscripción del CES Felipe Moreno-Nebrija a la Universidad Antonio de Nebrija para impartir Enfermería

El Consell de Govern autoriza la adscripción del Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca a la Universidad Antonio de Nebrija, con el objetivo de impartir el grado de Enfermería en Baleares. La medida pretende reforzar la oferta universitaria en un ámbito de gran demanda y ampliar la formación de profesionales sanitarios en la comunidad.

La adscripción se aprueba a propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades, aunque el inicio de las clases no será inmediato. Para que el grado pueda impartirse deben cumplirse una serie de requisitos: la emisión de informes favorables de la agencia de calidad, la verificación del título por parte del Consejo de Universidades, la aprobación de la comunidad autónoma, la inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) y la declaración de oficialidad por el Consejo de Ministros.

El Govern recuerda que el centro no podrá comenzar su actividad docente hasta que estos trámites estén completados. El plazo máximo fijado para solicitar la autorización de funcionamiento concluye el 31 de mayo de 2027. Con esta decisión, el Ejecutivo balear busca ampliar la capacidad formativa en titulaciones estratégicas como Enfermería y de reforzar la formación superior disponible en las islas.