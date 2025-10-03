La Generalitat se querella contra Josep Pàmies, el "gurú" de las terapias alternativas que llegó a Mallorca de la mano de Miguel Bosé

La Generalitat de Catalunya ha presentado una querella contra el horticultor Josep Pàmies, considerado el "gurú" de las terapias alternativas, por los perjuicios contra la salud pública de sus prescripciones sin base científica.

El Departamento de Salud considera que tanto Pàmies como su asociación estarían cometiendo "actos ilícitos penales" al difundir remedios como el uso de MMS o clorito de sodio para el autismo, según ha adelantado El Periódico.

Acto en Mallorca con Miguel Bosé

Pàmies participó en julio de 2024 en un polémico acto negacionista en Mallorca junto a Miguel Bosé, con quien mantuvo un coloquio. La jornada, titulada Libertad de expresión y libertad terapéutica, reunió a cerca de mil personas en Es Molí des Comte.

En este acto, Pàmies agradeció a Miguel Bosé "ser un aliado en esta lucha". El mismo cantante se declaró ese día "orgullosamente negacionista".

Dos inspectores de sanidad compobaron in situ que «promovieron tratamientos sin evidencia científica, incluso perjudiciales para la salud» y la Conselleria de Salud acusó a los organizadores de la jornada de «difundir información falsa». Finalmente, el Govern sancionó el acto con 300.000 euros.

Acto negacionista en Es Molí des Comte con Miguel Bosé y Josep Pàmies /

Denuncia de la Generalitat

Ahora la Generalitat tmbién ha decidido ir a la vía penal después de varios años de interpelaciones, expedientes sancionadores y multas contra Pàmies, por hacer difusión de "bulos" en conferencias y a través de su web 'Dolça Revolució', cuyo cierre reclama judicialmente.

El propio horticultor de Balaguer (Lleida) también llevó sin éxito a los tribunales al anterior conseller de Salud, Manel Balcells, por llamarle "estafador" y "farsante" al defender el clorito de sodio para el autismo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró que las declaraciones del conseller "no tenían por objeto injuriar al demandante, sino resguardar la salud y el bienestar de los ciudadanos, que es un deber de los poderes públicos".

Pàmies y su asociación defienden que el uso del clorito de sodio, que se utiliza mayoritariamente en la limpieza a nivel industrial, permite curar el autismo, pero la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ordenó la retirada del MMS del mercado hace años.

En 2018, Josep Pàmies ya fue sancionado por la Generalitat catalana por promover actos en los que se publicitaban las supuestas bondades de ese producto con una multa de 600.000 euros.