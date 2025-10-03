La flotilla hunde al portaviones

Aunque Mallorca ha enviado a sus mejores hijos con la flotilla, un indígena tiene derecho a sentirse más preocupado por la arribada a Palma de un portaviones americano indeseable, el mayor del mundo en su especie además de propulsado por dos reactores nucleares. No ayuda que el cetáceo de metal esté consagrado a ‘Gerald R. Ford’, el presidente accidental de quien se afirmaba famosamente que era incapaz de caminar y mascar chicle al mismo tiempo.

Por desgracia, la flotilla ha hundido en impacto publicitario al portaviones. Se puede ironizar con la segunda detención en tres meses de Greta Thunberg, al frente de sendas flotillas consecutivas que pretendían detener el cambio climático en Tierra Santa, y denigrar a la vez un portaviones malvenido. Por desgracia, no es previsible que los valerosos voluntarios regresen a España desde Israel antes del lunes, en aviones fletados y pagados por los contribuyentes. Los nativos tendrán que defenderse por sí solos de los cinco mil soldados que habitan el ‘Gerald R. Ford’, que va camino de Gaza y es más peligroso que todo Israel.

La desproporción entre portaviones y flotilla resuelve toda controversia, pero no cabe descartar que los familiares de los voluntarios administren negocios codiciados por una marinería con dinero fresco. En ningún caso les obligará esta tesitura a aplaudir la destrucción de Gaza, aunque sí a jalear la movilización de tropas sedientas hacia la franja.

La geoestrategia también apuesta contra la acogida al ‘Gerald R. Ford’, porque Trump odia a Madrid más que a Hamás. Puede hablarse por tanto de una invasión americana de Mallorca en toda regla, suerte del blindaje inmobiliario que garantiza que Putin nunca bombardeará sus mansiones en la isla.