Los empleados del comercio balear tendrán que trabajar durante la segunda fiesta de Navidad de 2026

El pacto alcanzado por las patronales del comercio tradicional, los supermercados y las grandes superficies ha prevalecido finalmente a la hora de que el Govern fije los diez festivos de 2026 con actividad autorizada en el sector, lo que supone que sus trabajadores (básicamente de las cadenas de alimentación y grandes establecimientos, ya que las pequeñas tiendas no suelen hacer uso de esa posibilidad) van a tener que trabajar el 26 de diciembre, segunda fiesta de Navidad.

La reunión celebrada hoy por el consejo asesor de comercio ha mantenido las fechas elegidas por las empresas, pero consiguiendo que fueran respaldadas casi por unanimidad (solo CCOO no ha respaldado la propuesta final), al ser asumidas finalmente por UGT y asociaciones de consumidores, que habían presentado sus propias propuestas a la conselleria de Empresa.

Los diez festivos

De este modo, el comercio balear podrá abrir sus puertas en 2026 durante las jornadas no laborables del 4 de enero (domingo anterior a Reyes), 18 de enero (domingo previo a Sant Sebastià), 8 de marzo (domingo), 2 de abril (Jueves Santo), 15 de agosto (sábado, fiesta de la Asunción), 6 de septiembre (domingo vinculado a la campaña de inicio del curso escolar), 29 de noviembre (domingo posterior al Black Friday), 6 de diciembre (domingo, Día de la Constitución), 20 de diciembre (domingo) y 26 de diciembre (sábado, Segona Festa de Nadal).

Hay que destacar que todas las partes habían incluido en sus propuestas el 29 de noviembre, al asumir que la campaña del Black Friday se ha convertido en la más importante del sector, ya que muchos consumidores aprovechan esa fecha para adelantar las compras navideñas.

El domingo posterior al Black Friday ha estado incluido en todas las propuestas / B. Arzayus

En esta ocasión ha sido esta última jornada la que ha generado mayor polémica, al ser rechazada inicialmente por UGT y CCOO que apostaban por el 27 de diciembre (domingo) para respetar una celebración con una importante tradición en las islas.

La opción del día 26 venía especialmente respaldada por las cadenas de alimentación alegando que era mejor para dar salida a los productos perecederos al evitar dos jornadas seguidas de cierre.

Unidad del sector

El secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, ha señalado tras esta reunión que finalmente se ha aceptado la propuesta de las empresas a cambio de que se asumieran las dos jornadas que van a poder ser modificadas por los ayuntamientos para fijar otras de su elección propuestas por este sindicato, y que van a ser el 15 de agosto y el 6 de septiembre, ambas en pleno verano. Además, así se da imagen de unidad del sector.

Según el representante de UGT, de este modo se busca lanzar también un mensaje a las patronales en el sentido de que con diálogo se pueden cerrar acuerdos, en referencia a la negociación de un nuevo convenio colectivo para el comercio balear que debe de desarrollarse durante el próximo año. Hay que tener en cuenta que se trata del segundo más importante que se negocia en las islas, después del de hostelería.

García Relucio ha ironizado con que «vamos a dejar que el comercio gane más dinero en diciembre para que pueda pagar mejores salarios en 2026», en referencia a las tres festividades en las que va a poder haber actividad en el sector.

Por su parte, desde las grandes empresas comerciales se señala que Baleares se sitúa entre las autonomías con menos festivos con actividad en diciembre (el País Vasco queda por debajo), con solo tres, como una cesión para lograr un apoyo unánime con los sindicatos, y se recuerda que en otras zonas, como Cataluña, esa cifra se eleva a cinco