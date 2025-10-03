Los empleados del comercio balear tendrán que trabajar durante la segunda fiesta de Navidad de 2026
La propuesta de las empresas con los diez festivos de apertura para el próximo año consigue un apoyo casi unánime con la excepción de CCOO
UGT logra que se respalden sus dos jornadas que podrán ser modificadas por los Ayuntamientos
Las grandes empresas señalan que Baleares está entre las autonomías con menos aperturas en diciembre
El pacto alcanzado por las patronales del comercio tradicional, los supermercados y las grandes superficies ha prevalecido finalmente a la hora de que el Govern fije los diez festivos de 2026 con actividad autorizada en el sector, lo que supone que sus trabajadores (básicamente de las cadenas de alimentación y grandes establecimientos, ya que las pequeñas tiendas no suelen hacer uso de esa posibilidad) van a tener que trabajar el 26 de diciembre, segunda fiesta de Navidad.
La reunión celebrada hoy por el consejo asesor de comercio ha mantenido las fechas elegidas por las empresas, pero consiguiendo que fueran respaldadas casi por unanimidad (solo CCOO no ha respaldado la propuesta final), al ser asumidas finalmente por UGT y asociaciones de consumidores, que habían presentado sus propias propuestas a la conselleria de Empresa.
Los diez festivos
De este modo, el comercio balear podrá abrir sus puertas en 2026 durante las jornadas no laborables del 4 de enero (domingo anterior a Reyes), 18 de enero (domingo previo a Sant Sebastià), 8 de marzo (domingo), 2 de abril (Jueves Santo), 15 de agosto (sábado, fiesta de la Asunción), 6 de septiembre (domingo vinculado a la campaña de inicio del curso escolar), 29 de noviembre (domingo posterior al Black Friday), 6 de diciembre (domingo, Día de la Constitución), 20 de diciembre (domingo) y 26 de diciembre (sábado, Segona Festa de Nadal).
Hay que destacar que todas las partes habían incluido en sus propuestas el 29 de noviembre, al asumir que la campaña del Black Friday se ha convertido en la más importante del sector, ya que muchos consumidores aprovechan esa fecha para adelantar las compras navideñas.
En esta ocasión ha sido esta última jornada la que ha generado mayor polémica, al ser rechazada inicialmente por UGT y CCOO que apostaban por el 27 de diciembre (domingo) para respetar una celebración con una importante tradición en las islas.
La opción del día 26 venía especialmente respaldada por las cadenas de alimentación alegando que era mejor para dar salida a los productos perecederos al evitar dos jornadas seguidas de cierre.
Unidad del sector
El secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, ha señalado tras esta reunión que finalmente se ha aceptado la propuesta de las empresas a cambio de que se asumieran las dos jornadas que van a poder ser modificadas por los ayuntamientos para fijar otras de su elección propuestas por este sindicato, y que van a ser el 15 de agosto y el 6 de septiembre, ambas en pleno verano. Además, así se da imagen de unidad del sector.
Según el representante de UGT, de este modo se busca lanzar también un mensaje a las patronales en el sentido de que con diálogo se pueden cerrar acuerdos, en referencia a la negociación de un nuevo convenio colectivo para el comercio balear que debe de desarrollarse durante el próximo año. Hay que tener en cuenta que se trata del segundo más importante que se negocia en las islas, después del de hostelería.
García Relucio ha ironizado con que «vamos a dejar que el comercio gane más dinero en diciembre para que pueda pagar mejores salarios en 2026», en referencia a las tres festividades en las que va a poder haber actividad en el sector.
Por su parte, desde las grandes empresas comerciales se señala que Baleares se sitúa entre las autonomías con menos festivos con actividad en diciembre (el País Vasco queda por debajo), con solo tres, como una cesión para lograr un apoyo unánime con los sindicatos, y se recuerda que en otras zonas, como Cataluña, esa cifra se eleva a cinco
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
- El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas