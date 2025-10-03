El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
Multitud de grupos de marines de permiso contratan multitud de vehículos desde primera hora de mañana para visitar distintos destinos de la isla
Los vehículos forman grandes colas a la entrada y la salida de la dársena portuaria, donde un marine controla los accesos y salidas desde la oficina de la policía portuaria
Después de seis meses de servicio a bordo sin tocar tierra, el desembarco de marines del portaviones estadounidense Gerald R. Ford desde primera hora de mañana ha colapasado este viernes el Dique del Oeste de Palma.
La dársena portuaria se ha convertido desde las ocho de la mañana en el lugar de destino de todas las embarcaciones contratadas para desembarcar a los militares estadounidenses, desde oficiales de alta graduación hasta soldados. Y había muchas ganas de bajar a tierra y aprovechar ese permiso en Mallorca antes de que el portaviones retome el próximo 8 de octubre su misión rumbo al Mediterráneo oriental, como ha demostrado la cantidad de taxis y autobuses que han recogido en el Dique del Oeste a multitud de grupos de marines, formando grandes colas de vehículos tanto en la entrada como en la salida de la zona portuaria de acceso restringido, donde el portaviones Gerald R. Ford ha colocado un marine en la oficina de la policía portuaria para controlar todas eses entradas y las salidas de los militares que se repetirán desde este viernes hasta el próximo día 8 de octubre.
Los taxistas, según han explicado a este diario, han aprovechado la gran demanda de servicios motivada por la llegada del portaviones estadounidense, el más grande y moderno de la armada norteamericana, para ocupar posiciones en la parada que tienen en la zona restringida del Dique del Oeste, desde donde han salida con distinos de toda Mallorca, desde Palma a Valldemossa, pasando por Magaluf o las Cuevas del Drach.
Del Dique del Oeste también han salido a lo largo del día multitud de autobuses de transporte discrecional contratados por los militares estadounidense para dirigirse a destinos variados de la isla, algunos tan curiosos como el Mallorca Fashion Outlet de Marratxí, el popular Festival Park que ha conseguido fletar un autobús lleno de marines con rumbo al popular centro comercial que ha salido de la dársena portuaria a las 15.30 horas.
