Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park

Multitud de grupos de marines de permiso contratan multitud de vehículos desde primera hora de mañana para visitar distintos destinos de la isla

Los vehículos forman grandes colas a la entrada y la salida de la dársena portuaria, donde un marine controla los accesos y salidas desde la oficina de la policía portuaria

Colas de taxis para recoger marines estadounidenses en el Dique del Oestre

Colas de taxis para recoger marines estadounidenses en el Dique del Oestre / Miguel Vicens

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

Después de seis meses de servicio a bordo sin tocar tierra, el desembarco de marines del portaviones estadounidense Gerald R. Ford desde primera hora de mañana ha colapasado este viernes el Dique del Oeste de Palma.

La dársena portuaria se ha convertido desde las ocho de la mañana en el lugar de destino de todas las embarcaciones contratadas para desembarcar a los militares estadounidenses, desde oficiales de alta graduación hasta soldados. Y había muchas ganas de bajar a tierra y aprovechar ese permiso en Mallorca antes de que el portaviones retome el próximo 8 de octubre su misión rumbo al Mediterráneo oriental, como ha demostrado la cantidad de taxis y autobuses que han recogido en el Dique del Oeste a multitud de grupos de marines, formando grandes colas de vehículos tanto en la entrada como en la salida de la zona portuaria de acceso restringido, donde el portaviones Gerald R. Ford ha colocado un marine en la oficina de la policía portuaria para controlar todas eses entradas y las salidas de los militares que se repetirán desde este viernes hasta el próximo día 8 de octubre.

Un marina controla los accesos y salidas en el Digue del Oeste de Palma

Un marina controla los accesos y salidas en el Digue del Oeste de Palma / Miguel Vicens

Los taxistas, según han explicado a este diario, han aprovechado la gran demanda de servicios motivada por la llegada del portaviones estadounidense, el más grande y moderno de la armada norteamericana, para ocupar posiciones en la parada que tienen en la zona restringida del Dique del Oeste, desde donde han salida con distinos de toda Mallorca, desde Palma a Valldemossa, pasando por Magaluf o las Cuevas del Drach.

Noticias relacionadas y más

Bus con marines estadounidenses rumbo a Festival Park

Bus con marines estadounidenses rumbo a Festival Park / Miguel Vicens

Del Dique del Oeste también han salido a lo largo del día multitud de autobuses de transporte discrecional contratados por los militares estadounidense para dirigirse a destinos variados de la isla, algunos tan curiosos como el Mallorca Fashion Outlet de Marratxí, el popular Festival Park que ha conseguido fletar un autobús lleno de marines con rumbo al popular centro comercial que ha salido de la dársena portuaria a las 15.30 horas.

Colas de taxis para entrar en la zona restringida en el Digue del Oeste

Colas de taxis para entrar en la zona restringida en el Digue del Oeste / Miguel Vicens

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
  2. La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
  3. Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
  4. Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
  5. El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
  6. Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
  7. El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans
  8. José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas

El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park

El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park

La Generalitat se querella contra Josep Pàmies, el "gurú" de las terapias alternativas que llegó a Mallorca de la mano de Miguel Bosé

La Generalitat se querella contra Josep Pàmies, el "gurú" de las terapias alternativas que llegó a Mallorca de la mano de Miguel Bosé

Som Mallorca celebra su congreso y vota si abre conversaciones para una coalición con El PI

Som Mallorca celebra su congreso y vota si abre conversaciones para una coalición con El PI

El 'USS Gerald R. Ford' se disuelve entre la multitud: la tripulación del mayor portaviones del mundo visita la isla en una jornada de colapso turístico por los cruceros

El 'USS Gerald R. Ford' se disuelve entre la multitud: la tripulación del mayor portaviones del mundo visita la isla en una jornada de colapso turístico por los cruceros

Las tres mallorquinas permanecen retenidas en una prisión de Israel tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud

Las tres mallorquinas permanecen retenidas en una prisión de Israel tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud

El Govern autoriza la adscripción del CES Felipe Moreno-Nebrija a la Universidad Antonio de Nebrija para impartir Enfermería

El Govern autoriza la adscripción del CES Felipe Moreno-Nebrija a la Universidad Antonio de Nebrija para impartir Enfermería

Podemos asegura que las mallorquinas "no tenían intención" de firmar la 'entrada ilegal' a Israel para agilizar su regreso

Podemos asegura que las mallorquinas "no tenían intención" de firmar la 'entrada ilegal' a Israel para agilizar su regreso

El Govern descarta por ahora un adelanto electoral junto a otras comunidades del PP

El Govern descarta por ahora un adelanto electoral junto a otras comunidades del PP
Tracking Pixel Contents