El Colegio Profesional de Docentes llama a los centros a realizar actos por Palestina

El Colegio Profesional de Docentes de Baleares invita a los centros educativos de las islas a realizar actos por Palestina. En un comunicado hecho público hoy, en el que condena “la destrucción sistemática de un pueblo” en Gaza y reclama el reconocimiento internacional del genocidio contra Palestina, la entidad ha instado a las escuelas a organizar actividades de reflexión y solidaridad con el pueblo palestino, recordando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU forman parte del currículo escolar y que “educar por la paz, hoy, significa también dar voz a un pueblo que está siendo condenado a desaparecer”.

El documento denuncia que más del 85 % de las escuelas de Gaza (564 centros) y el 80 % de las universidades han sido destruidas por los ataques israelíes. Más de 600.000 alumnos han visto interrumpida su educación y, además, han sido asesinados al menos 100 docentes y 5.500 estudiantes, según datos recogidos por UNICEF y organizaciones internacionales.

Mientras el órgano colegial hace este llamamiento, la formación ultra Vox sigue denunciando públicamente a los centros que consideran que están adoctrinando. Así el grupo de Vox Sa Pobla ha señalado al IES Can Peu Blanc por promover “adoctrinamiento político y sectarismo ideológico” tras organizar una actividad por la paz que la asamblea de docentes del centro llamó a vincular al conflicto en Palestina. El instituto en su perfil de Facebook recoge la actividad por el Día Internacinal por la Paz y contra la Violencia que realizaron ayer sin hacer referencia concreta a lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Habla de un acto conjunto organizado "entre la comisión de convivencia y la asamblea de docentes con apoyo del equipo directivo" en defensa de los derechos humanos y la no violencia.

"Hemos hablado de la importancia de construir un mundo basado en la paz, el respeto y la convivencia. Hemos reflexionado sobre los conflictos que todavía afectan a muchos países, donde se siguen destruyendo vidas y comunidades. Para terminar, hemos querido transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad hacia aquellas personas que, en todo el mundo, sufren las consecuencias de la violencia", resume el instituto en su perfil de Facebook.

El STEI ha salido en defensa del instituto tras los ataques de Vox: “La escuela debe ser también un espacio de denuncia de las injusticias”, señala el sindicato, que acusa a la extrema derecha de intentar marcar la agenda educativa mediante denuncias, “pins parentales” y amenazas que, asegura, “no harán callar a la comunidad educativa”. El sindicato defiende que, además de transmitir conocimientos, la escuela debe fomentar valores como la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. “Es intolerable que la ultraderecha pretenda condicionar los contenidos de los centros educativos; lo impediremos con todas las herramientas de las que disponemos”, remarcan.

La controversia llega en un contexto de debate político y social más amplio, con divergencias dentro de los mismos partidos, como se ha visto con el PP. En Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, totalmente alineada con el gobierno de Israel, ha prohibido a los centros educativos exhibir la bandera palestina, mientras que en Baleares el conseller de Educación, Antoni Vera, ha expresado “orgullo” hacia el profesorado que impulsa actividades de reflexión y solidaridad. Así se expresó Vera la semana pasada en el Parlament en respuesta a una pregunta de Vox tras un acto celebrado en un centro de Ibiza en solidaridad con Palestina, que la formación de extrema derecha interpretó como de apoyo al grupo terrorista Hamas.

El curso pasado casi cuarenta centros educativos de las islas y la Facultad de Educación de la UIB ya realizaron una lectura de un manifiesto conjunto. Este curso, y en un momento en que se ha intensficiado la ofensiva de Israel en Gaza, desde el Colegio de Docentes quieren que aumente el número de escuelas que alcen la voz y formen y concienciar en sus estudiantes con este tema e insisten en que la tarea educativa del profesorado “no puede permanecer al margen ante la destrucción de tantas vidas inocentes”. Por ello, llaman a que los centros de las islas se impliquen en la sensibilización de la comunidad escolar sobre “la necesidad y la urgencia de luchar por un mundo mejor y en contra de todas las injusticias”. Ayer más de 10.000 estudiantes de varias comunidades autónomas hicieron huelga (en Baleares no se convocó) para denunciar el genocidio.