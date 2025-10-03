La campaña del Govern contra el calor en el trabajo se salda con 444 visitas a empresas

La campaña del Govern contra las altas temperaturas en el trabajo se ha cerrado con 444 visitas a empresas para evitar los golpes de calor y dos denuncias por disconfort térmico.

El Govern, a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha desarrollado este verano una campaña especial de prevención de riesgos laborales derivados de las altas temperaturas.

En este periodo, los técnicos han realizado 444 visitas de asesoramiento a empresas de Mallorca (233), Menorca (102) e Ibiza-Formentera (109), con especial incidencia en los sectores de la construcción y la industria.

La campaña también ha contado con acciones de comunicación bajo el lema 'Protégete de los golpes de calor', con materiales informativos difundidos en redes sociales, correos electrónicos, estaciones de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), la Estación Intermodal de Palma y más de 40 autobuses en todas las islas.

Igualmente, se han impulsado actuaciones específicas en el aeropuerto de Palma, en coordinación con AENA, con propuestas como la instalación de más fuentes de agua, zonas de sombra para los equipos y espacios climatizados de descanso.

Denuncas por disconfort térmico

Además, el Ibassal colabora con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la recogida de datos para elaborar un informe estatal sobre estrés térmico en el ámbito laboral, previsto para otoño. Durante la campaña se han registrado dos denuncias por disconfort térmico en espacios interiores, que han sido analizadas y gestionadas.

Cabe recordar que el Govern ha impulsado por primera vez la entrega de 1.175 cubrenucas para empleados de la construcción, socorrismo y limpieza urbana.

Se trata de un accesorio compatible con el casco de seguridad que protege la zona del cuello de la radiación solar y alivia la sensación de calor. Los cubrenucas se han distribuido a través de la Asociación de Constructores de Baleares, la Dirección General de Emergencias y las empresas Emaya, Sóller 2010 y Calvià 2000. El IBASSAL ha destinado un presupuesto de 4.900 euros a esta iniciativa, que tendrá continuidad el próximo año con una nueva edición.