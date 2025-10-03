Baleares sigue con récord de turistas, con 14 millones hasta agosto, un 2,3 % más

El comportamiento del sector turístico mantiene sus patrones en Baleares, comunidad puntera en atracción de visitantes extranjeros, que sigue pulverizando récords en número de turistas y su gasto. En los ocho primeros meses de 2025 el archipiélago ha recibido a más de 14 millones de viajeros nacionales e internacionales, un 2,37 % más que hace un año. Ahora bien, agosto empieza a ser diferente, apenas se registró un incremento del 1,78 %, con casi 3,1 millones de turistas, y el mercado estrella, el alemán, con 636.200 visitantes, cayó más de un 4 %, según los datos publicados este jueves por el Instituto de Estadística de les Illes Balears (Ibestat) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si nos fijamos solo en Ibiza es notorio que el turista español ha huido de la Pitiüsa en el mes más caro del verano, se registra una caída del 15 %, mientras en Mallorca llegaron casi un 2,5% menos (269.696).

Baleares se queda en tablas en cuanto a pernoctaciones, hasta agosto apenas crecen un 0,19 %, con más de 86 millones

En el capítulo que más importa, el del gasto turístico, la comunidad balear suma hasta agosto 17.362,6 millones de euros con una subida del 5,56 %.

Otro dato que dejan hasta ahora las estadísticas turísticas es que Baleares se queda en tablas en cuanto a pernoctaciones en los primeros ocho meses del año, con más de 86,1 millones apenas crecen un 0,19 % en el conjunto del archipiélago. Y mientras suben a mayor ritmo en Mallorca (+2 %) y en Menorca (+1,8 %) se desploman en Ibiza un 8 %.

Las pernoctaciones se desploman un 8 % en Ibiza a lo largo de este año, pero crecen un 2 % en Mallorca

En el conjunto el Estado español se ha alcanzado también la cifra más elevada de turistas hasta ahora rozándose los 66,8 millones, un 3,9 % más, según el INE. El gasto asciende a 92.463 millones de euros, aumentó un 7,1% repartido en los tres primeros lugares entre Reino Unido (19,2 % del total), Francia (13,4 %) y Alemania (11,1 %).

Más gasto en agosto

El pasado agosto vinieron a las islas más de 3 millones visitantes, siendo Alemania con el 20,5 % el principal país emisor seguido por Reino Unido (19 %) y España (18,2 %). El mercado británico, con 588.000 turistas, bajó levemente, un 0,6 %.

A Mallorca llegaron más de 2 millones de viajeros, aunque el turismo nacional también cayó en la isla cerca de un 2,5 %.

En cuanto al gasto, en el octavo mes rozó 4.391 millones de euros, un 8,1 % más que en el mismo mes del año pasado, aunque británicos, alemanes, italianos, nórdicos y visitantes del Benelux redujeron sus dispendios. El desembolso medio por turista fue de 1.418,3 euros, subió un 6,2 % y el gasto diario por visitantes fue de 198,68 (+3,7 %).

Leve caída del turista nacional

De enero a agosto nos visitaron 2,5 millones de españoles, un 1,4 % menos que en 2014, si bien el mercado internacional ha seguido al alza con un 3,25 % y más de 11,5 millones de turistas.

Respecto al acumulado del año hasta agosto, de los 14 millones de turistas, casi 10 millones escogieron Mallorca para sus vacaciones, un 2,6 % más, Ibiza y Formentera son las únicas islas en las que se congelan los visitantes, respecto a 2024 apenas aumentan un 0,12 %, con 2,7 millones. Por contra, a Menorca llegaron 1,3 millones, un 5,5 % más.

Otras formas de hospedarse

Los turistas que visitan Baleares a lo largo de este año siguen mostrando su querencia en aumento por elegir otras formas de hospedaje más allá del tradicional hotel, que cae un 2,3 % (con más de 9,6 millones de clientes).

Los que optan por hacerlo en sus segundas residencias crecen un 6,7 %, son más de 738.300. Y los que se quedan en viviendas de alquiler aumentan un 18,2 %, con 1,4 millones de visitantes (casi un 23 % más en Mallorca, 886.570 viajeros).