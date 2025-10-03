Podemos asegura que las mallorquinas "no tenían intención" de firmar la 'entrada ilegal' a Israel para agilizar su regreso

Podemos Baleares calcula que ocho ciudadanos del archipiélago que participaban en la Global Sumud Flotilla, cuatro hombres y cuatro mujeres, siguen detenidos por las fuerzas militares de Israel después de haber sido interceptados cuando trataban de llegar a Gaza.

El portavoz de la formación morada, Jesús Jurado, ha indicado a Europa Press que tres de ellos son de Mallorca, dos de Menorca, otros tantos de Ibiza y uno más de Formentera.

Entre las personas que fueron arrestadas el miércoles se encuentran dos miembros de Podemos Baleares, la regidora en el Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz y Alejandra Martínez.

Según Jurado, todavía no se han podido poner en contacto con ellas debido a que antes de su detención se deshicieron sus teléfonos y han estado incomunicadas desde entonces.

No obstante, ha asegurado, la intención de ambas era no firmar el documento que --siempre según el portavoz del partido en Baleares-- previsiblemente Israel les ofrecerá firmar para ser deportadas con celeridad.

De hacerlo, ha indicado Jurado, estarían reconociendo que navegaron de forma ilegal por aguas internacionales que Israel alega que se encuentran bajo su dominio, algo a lo que no están dispuestas. El equipo de Muñoz, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, se refirió a esta zona como "aguas ocupadas".

Esta decisión, ha señalado el político, podría suponer que no fueran deportadas de forma inmediata y que, por el contrario, fueran retenidas durante más tiempo en una prisión israelí.

Las últimas noticias que Jurado tiene acerca de los integrantes de la flotilla es que alrededor de las 14.00 horas de este viernes las diferentes delegaciones consulares se han trasladado hasta la cárcel en la que están retenidos para iniciar los procedimientos para su deportación.