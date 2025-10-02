El último vídeo de Lucía Muñoz antes de ser detenida por la armada israelí a 130 kilómetros de Gaza

La Global Sumud Flotilla ha distribuido este martes, a las 3.57 horas de la madrugada, las últimas imágenes en las que se ve a la coordinadora de Podemos en Baleares y concejala en el Ayuntamiento Palma, Lucía Muñoz, acompañada de otros activistas, antes de ser detenida por la armada israelí.

El documento, compartido en las redes sociales, fue grabado minutos antes de que el barco Huga, perteneciente al convoy con ayuda humanitaria para Gaza, fuera interceptado a 130 kilómetros de la costa. Y va acompañado de un mensaje: "Las fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Huga de la Flotilla Global Sumud. La comunicación en vivo está cortada y el estatus de los humanitarios desarmados no está confirmado. Los gobiernos deben exigir su seguridad y liberación inmediatas".

Entre el grupo de activistas, además de Lucía Muñoz, también aparece la jurista y comunicadora mallorquina, Alejandra Martínez. La tercera mallorquina a bordo es Reyes Rigo.

Las tres mallorquinas se encuentran en la misma situación que el resto de la flotilla ya interceptada: bajo custodia en el puerto de Ashdod, donde Israel prepara los trámites de deportación. Las autoridades han anunciado que los activistas serán expulsados a sus países de origen en las próximas horas o días, en un proceso que podría prolongarse hasta 72 horas en función de si aceptan la salida voluntaria o se procede a la repatriación forzada.

El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha reclamado a Israel que garantice la seguridad y los derechos de sus ciudadanas, al tiempo que mantiene abiertas las gestiones diplomáticas para asegurar su regreso. Mientras tanto, la presión internacional aumenta: partidos políticos, ONG y familiares reclaman que las activistas sean liberadas y que la ayuda humanitaria que transportaba la flotilla pueda llegar finalmente a Gaza mientras este jueves se celebran cientos de movilizaciones por todo el país a modo de protesta.