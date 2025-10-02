Los trabajadores de la dependencia en Baleares convocan huelga indefinida desde el 15 de octubre

El comité Intercentros de la Fundación para la Dependencia ha registrado oficialmente la convocatoria de una huelga indefinida que comenzará el próximo miércoles 15 de octubre en todos los turnos y centros de trabajo de Baleares. La decisión responde al mandato expresado en las asambleas de trabajadores y pretende, según la representación sindical, poner fin a “años de precarización y aplazamientos”.

El comité de Huelga, constituido con representantes de Mallorca e Ibiza, ha diseñado un calendario de movilizaciones que incluye concentraciones diarias frente a la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en Mallorca y en la delegación de Ibiza, entre las 11.00 y las 12.00 horas. Asimismo, se han previsto concentraciones en todos los centros de trabajo de 11.00 a 11.30 horas, de manera que incluso el personal sujeto a servicios mínimos pueda visibilizar su protesta durante los tiempos de descanso.

Los delegados de cada centro serán los responsables de supervisar el cumplimiento de los servicios mínimos, con el objetivo de garantizar tanto el derecho de huelga como la atención a las personas usuarias. “Nuestro compromiso con el cuidado sigue intacto; lo que pedimos es el reconocimiento justo de la administración a través de condiciones laborales y salariales dignas”, subrayó el Comité Intercentros en un comunicado.

La representación de los trabajadores quiso dirigirse a usuarios, familiares y personas en lista de espera para remarcar que la huelga “no va contra ellos”, sino que busca asegurar la continuidad de un servicio de calidad. Al mismo tiempo, recordaron que la responsabilidad de resolver las limitaciones legales y presupuestarias recae en las instituciones, y criticaron que mientras los cargos políticos aprueban sin trabas subidas salariales al inicio de cada legislatura, se niega a los profesionales de la dependencia un reconocimiento económico justo.

El comité asegura mantener “la mano tendida al diálogo”, pero advierte de que la huelga solo se desconvocará si existe un compromiso real, serio y por escrito que garantice la equiparación salarial de los trabajadores de la Fundación de la Dependencia.