El PSOE volverá a pedir la reprobación de Núria Riera "por robar y estafar a los ciudadanos de Mallorca"

El PSIB-PSOE volverá a pedir la reprobación de Núria Riera, sancionada con una simple amonestación tras su absentismo laboral, "por robar y estafar a los ciudadanos de Mallorca". Así lo adelanta la portavoz de los socialistas en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, tras conocerse la resolución del Govern la cual castiga únicamente la participación de la portavoz del PP en una tertulia política porque las irregularidades previas no pueden ser condenadas al haber prescrito

"Pese a que el informe del Govern es indulgente y no trata a todos los funcionarios de la misma manera, supone la confirmación de la actitud repetida de Riera, que ha huido en repetidas ocasiones de su puesto de trabajo durante los primeros 18 meses de legislatura, para desempeñar tareas políticas que no están contempladas", afirman los socialistas. Así, Cladera considera que la portavoz del PP "ha robado y ha estafado a la ciudadanía de Mallorca, su actitud de carencia de ética y transparencia supone una vergüenza para toda la ciudadanía y no puede quedar impune".

"Encubrimiento de Prohens"

La portavoz del PSOE también critica "el encubrimiento de Riera que hacen Prohens, Galmés y las conselleras del Govern, Estarellas y Cabrer". Cladera argumenta que el Govern "retrasó deliberadamente la incoación del expediente sancionador, que fue iniciado por la nueva responsable de Función Pública casi 6 meses después del inicio de las investigaciones".

"De este modo se dejaron prescribir por caducidad todas las evidencias del absentismo laboral compulsivo de Riera, y solo se centraron en una sola presencia no justificada de Riera en una tertulia política de IB3 radio, cuando se pueden demostrar decenas de actos políticos no justificados en donde se ha acreditado la presencia de Riera", determina.

"Cargo público mejor pagado"

Por otro lado, Cladera censura que Núria Riera "se trata del cargo político mejor pagado de Baleares, a mucha diferencia de la percepción de Prohens y de Galmés, cuyo salario público supera los 130.000 euros anuales, por una jornada laboral del 175% que equivaldría a una jornada diaria de 14 horas de trabajo o una semanal superior a las 70 horas, directamente irrealizable".

"Es lamentable que tengamos que volver a presentar una moción de reprobación. Pero no podemos mirar hacia otro lado cuando se confirma que ha incumplido la normativa de compatibilidad y ha estado ausente de su puesto de trabajo de forma reiterada e injustificada. No podemos tolerar que una servidora pública utilice su cargo para robar de las arcas públicas. Exigimos su dimisión inmediata, la devolución del dinero cobrado indebidamente y la reapertura de un expediente disciplinario riguroso," concluye Cladera.