El PSOE condena la detención de Lucía Muñoz por parte de Israel

El PSOE de Palma condena la detención por parte de Israel de la concejala Lucía Muñoz y de las otras dos ciudadanas de Palma, que partieron con la flotilla Global Sumud, que quería llevar a cabo una misión humanitaria en Gaza.

Los socialistas exigen que se garantice la protección diplomática de las tres ciudadanas y del resto de miembros de la expedición. "Israel ha vulnerado los derechos de una concejala electa de Palma, y de todos los activistas de la flotilla", afirma el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós.

Exigen al alcalde que se pronuncie

Los socialistas exigen al alcalde, Jaime Martínez, que se pronuncie y denuncie de forma pública el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. "La flotilla no representa ningún peligro para el gobierno israelí, esta misión no se habría llevado a cabo si se hubieran garantizado corredores humanitarios. El alcalde debe manifestar su solidaridad con el pueblo palestino, debe condenar los asesinatos y la situación de hambre extrema que padece la población de Gaza, debe defender los derechos humanos", afirma Ducrós.

Asimsimo, el portavoz recuerda que los socialistas instaron al equipo de gobierno en el Pleno de septiembre a que iniciara los trámites para el hermanamiento entre la ciudad de Gaza y Palma y que declarara Gaza y las ciudades palestinas como un Distrito de Palma, estableciendo una estructura técnica y presupuestaria para promover la cooperación continua con la población refugiada. El Partido Popular y Vox votaron en contra.