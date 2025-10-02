El paro baja un 6,8 % interanual en septiembre en Baleares

El número de desempleados registrados en el Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) al finalizar septiembre ha bajado en 1.908 personas en Baleares, un 6,8 % menos que el mismo mes del año pasado, hasta situarse en 26.054 parados, y la afiliación a la Seguridad Social ha subido un 2,4 % interanual con 15.493 inscritos más, hasta 653.407.

El paro ha aumentado en 86 personas respecto a agosto en Baleares, un 0,3 %, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total de desempleados en las islas, 11.409 son hombres y 14.645 mujeres, 18.937 pertenecen al sector servicios, 3.415 a la construcción, 1.173 a la industria y 329 a la agricultura.

Entre los desempleados de septiembre, 5.071 son extranjeros: 1.845 de la UE y 3.226 extracomunitarios.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en las islas, ha descendido en 13.533 personas respecto a agosto, un 2 %, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los afiliados en Baleares el último día del mes de septiembre eran 653.407, de los que 542.567 pertenecen al régimen general, 3.563 al mar y 107.277 son autónomos.

Datos nacionales

En España, el mercado laboral sumó 31.462 afiliados en septiembre hasta los 21,69 millones de ocupados, gracias al tirón del sector educativo en un mes en el que el paro registrado bajó en 4.846 personas y se situó en 2,42 millones, la cifra más baja para un septiembre desde 2007.

El dato de afiliación de septiembre en el conjunto del país es el tercer mejor registro para este mes de la serie, solo superado por las cifras de 2020 y 2021.

Por sectores, la educación, con el arranque del curso escolar, fue el que más afiliados sumó con 61.025, mientras que, como suele ser habitual con el fin de la temporada estival más fuerte, el comerció perdió 44.031, y la hostelería, 32.294.

También subió el empleo de forma significativa frente a agosto en actividades administrativas y servicios auxiliares, con 23.843 afiliados más.

Por sexo, el empleo avanzó entre las mujeres con 66.471 afiliadas más hasta los 10,23 millones, mientras que la afiliación cayó entre los hombres, con 35.009 afiliados menos hasta los 11,46 millones.

En cuanto a los autónomos, en septiembre ganaron 7.581 afiliados hasta los 3,4 millones y suman 36.212 en la variación anual.

"Un mes más los datos ratifican la fortaleza del mercado de trabajo en España y confirman que las reformas han sido y siguen siendo eficaces", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En el último año, el empleo ha ganado 499.459 afiliados, mientras que el paro registrado se ha reducido en 153.620 personas.

"Los datos son buenos pero no nos conformamos: vamos a volver a subir el salario mínimo, llevaremos de nuevo la reducción de la jornada laboral al Congreso de los Diputados y vamos a aprobar el Estatuto del Becario", ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en valoraciones remitidas a los medios.

Caída del paro en todos los sectores

Al detalle de la evolución mensual del paro, cayó en construcción en 4.670 personas; servicios, con 3.067 parados menos; industria con 1.422 personas y agricultura, en 1.166.

Por el contrario aumentó en el colectivo sin empleo anterior en 5.479 personas.

"Es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007 si exceptuamos el periodo de la pandemia", destaca el Ministerio de Trabajo.

El desempleo femenino bajó en 2.827 mujeres hasta 1.46 millones, el nivel más bajo desde 2008, y el masculino se colocó en 952.761 al descender en 2.019 personas.

Por edad, el paro de los jóvenes menores de 25 años subió en 16.085 personas respecto al mes anterior.

El total es de 183.716 personas jóvenes, la cifra más baja de la serie histórica un mes de septiembre, señala Trabajo.

El paro registrado en septiembre bajó en nueve comunidades autónomas con las mayores caídas en cifras absolutas en Cataluña (5.293), Canarias (4.842) y Comunidad Valenciana (2.739).

Subió en las ocho comunidades restantes, encabezadas por Andalucía, con 7.116; Galicia, con 3.394; y Principado de Asturias, con 1.219.

Por otro lado, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo en agosto alcanzó el 82,5 %, la más alta de la serie.