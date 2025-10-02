El Parlament aprueba garantizar la difusión del nuevo canal en catalán de TVE en Baleares

El Parlament ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) presentada por la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, sobre la implantación del nuevo canal en catalán de RTVE en Baleares 2CAT.

Así, el Parlament le traslada al Gobierno de España que los ciudadanos de Baleares tienen "exactamente el mismo derecho" que cualquier otro ciudadano del Estado, y de forma específica que los del resto de territorios de habla catalana, a recibir "todos los recursos y servicios que el Estado haga en esta lengua".

Al mismo tiempo, se le comunica que el sector audiovisual de Baleares tiene que poder participar en igualdad de condiciones de la oportunidad que suponga la puesta en marcha del nuevo canal de RTVE en catalán y crear contenidos de forma específica desde Baleares.

Otro de los aspectos que trata es la reclamación al Gobierno de España de que lleve a cabo las medidas "técnicas, legales y económicas pertinentes" para garantizar que el nuevo canal en lengua catalana de RTVE, así como el canal infantil Clan en catalán, sean distribuidos también en Baleares, tanto en aplicaciones móviles, como en servicios de Smart TV o RTVE Play.

Asimismo, se insta al Ejecutivo central a que "asegure una oferta estable, gratuita y de calidad" en lengua catalana que llegue a toda la ciudadanía catalanohablante, independientemente del territorio de residencia.

Por otro lado, se le solicita que cumpla con los compromisos derivados de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en cuanto al fomento de la presencia y la visibilidad de las lenguas cooficiales en los medios de comunicación públicos de alcance estatal o que adopte una perspectiva de "cohesión lingüística y no de fragmentación territorial", en el diseño y la implementación de las políticas públicas relacionadas con la diversidad lingüística y los medios de comunicación.

Además, el Parlament insta la Corporación de RTVE a ampliar las colaboraciones previstas para ejecutar este proyecto con otros entes y, por lo tanto, se establezcan relaciones con el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears y con los profesionales del sector.

Todos estos puntos han recibido los once votos a favor de los diputados de PP, PSIB y Més per Mallorca, mientras que la representante de Vox ha votado en contra.

La PNL también incluía otros puntos como la petición del Parlament a la Corporación de RTVE a garantizar que, si existen opciones alternativas de audio, la opción dual configurada por defecto sea la de emisión en catalán o Govern impulse los "acuerdos necesarios" entre RTVE y los gobiernos autonómicos de Cataluña, Baleares y el País Valencià, para coordinar la difusión y la colaboración en contenidos y sinergias entre este nuevo canal y las respectivas radiotelevisiones públicas.

Aquí únicamente han dado su apoyo los cinco diputados de PSIB y Més per Mallorca, los seis el PP se han abstenido y la diputada de Vox ha votado en contra, por lo que han salido adelante igualmente.