Núria Riera, tras la simple amonestación por su absentismo laboral: "El Govern ha cerrado y archivado mi situación personal"

"Mi situación personal ha sido archivada y cerrada por el Govern". Así responde la portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, tras la simple amonestación que ha recibido por su absentismo laboral por parte del Ejecutivo. En este sentido, Riera asegura que "respeta el resultado de la inspección" aunque no ha querido entrar a valorar si le parecía justa la sanción después de haber defendido que no había incurrido en ninguna irregularidad.

"Respeto a los compañeros funcionarios, no haré ninguna valoración personal. No haré ninguna valoración", insiste la portavoz del PP en la institución insular. Asimismo, Riera asegura que la sanción impuesta por parte del Govern "demuestra la compatibilidad" del cargo.

Amonestación disciplinaria

Cabe recordar que la Conselleria de Función Pública ha impuesto una amonestación disciplinaria a Núria Riera, portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca y jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social, por haber abandonado su puesto de trabajo para participar en una tertulia radiofónica sin la autorización previa necesaria, a pesar de que el Ejecutivo contabilizó otras ocho salidas que no han podido ser sancionadas al haber prescrito.

Según el expediente disciplinario al que ha tenido acceso este diario, Riera se ausentó de su puesto de funcionaria el pasado 30 de enero de 2025 para intervenir en un programa de IB3 Radio, actividad que no forma parte de las obligaciones que permiten justificar un permiso por “deber inexcusable de carácter público”.

El 18 de febrero, pocos días después de destaparse el caso, el Govern solicita a IB3 toda la información sobre las asistencias de Núria Riera a tertulias políticas, pero no recibe la documentación hasta el 2 de abril. Los registros revelan que la dirigente popular participó en nueve tertulias, de las cuales solo pidió una supuesta autorización para seis. Quedan así tres ausencias sin justificar, en las que se centra la investigación. Sin embargo, dos de ellas —29 de febrero y 26 de septiembre de 2024— ya han prescrito, al tratarse de infracciones con un plazo de caducidad de seis meses. De este modo, el Govern únicamente puede sancionar la tercera, correspondiente al 30 de enero de 2025, al firmar la resolución el pasado 25 de julio.

Según la resolución, una tertulia radiofónica es una actividad que "no se inscribe dentro del núcleo esencial de la función representativa y que, por tanto, no tenía derecho a disfrutar de un permiso de deberes inexcusables de carácter público". Además, el expediente deja claro que Riera no solicitó el permiso "con la antelación suficiente" y tampoco disponía de la autorización previa correspondiente. Tampoco registró la salida o el retorno al sistema de control horario, incumpliendo así las obligación establecidas en materia de permisos y de registro de jornada.