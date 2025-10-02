El mayor portaaviones del mundo llega a Palma con 4.500 marineros a bordo

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones de los Estados Unidos, que es también el más grande y caro del mundo, recalará en Palma este viernes. El buque de propulsión nuclear, de 337 metros de eslora, permanecerá anclado hasta el martes 8 de octubre con 4.500 tripulantes a bordo.

La escala no responde a fines militares, sino que permitirá a la tripulación disfrutar de unos días de descanso tras maniobras en el Atlántico Norte. El navío fondeará frente a Portopí, desde donde los marineros serán trasladados en lanchas para visitar la isla.

Críticas políticas y sociales

La llegada del portaaviones genera rechazo en parte del arco político. Esquerra Unida calificó la visita de “indeseada” y advirtió de que sitúa a Baleares “en el centro de la geopolítica mundial”.

Més per Mallorca aseguró que el barco “no es bienvenido” y pidió reabrir el debate sobre el papel de España en la OTAN.

Desde el ámbito estatal, Podemos también mostró su oposición. En paralelo, la plataforma Mallorca per la Pau ha convocado una manifestación este viernes a las 18.30 horas en el Paseo Marítimo, a la altura de las Avenidas.

El PP pone el foco en la economía

El PP defendió la escala y recordó que la llegada de buques de la OTAN a Baleares “siempre ha ocurrido”. El portavoz popular, Sebastià Sagreras, destacó además los beneficios económicos que puede aportar la visita.

El precedente más reciente se remonta a julio de 2022, cuando la 'USS Harry S. Truman' pasó cinco días en Palma. Entonces, los marineros dejaron un gasto estimado de 2,5 millones de euros diarios en comercios, restaurantes y hoteles.